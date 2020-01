Aprenda a alimentar a su hijo con más tiempo

Es habitual que los padres acudan a la consulta nutricional y sicológica preocupados por el peso de sus hijos; lamentablemente los índices de sobrepeso y obesidad infantil van creciendo a pasos agigantados en nuestro medio, y esto, en la mayoría de los casos, es consecuencia de los malos hábitos que como padres tenemos.



La alimentación de los niños es consecuencia directa de los hábitos alimenticios familiares, los hijos son un reflejo de los padres en muchos aspectos, y la alimentación no escapa a ello, dice la nutricionista Natalia Ramos, agregando que la sociedad cada vez tiene más sobrepeso y obesidad, y que la falta de tiempo es la principal excusa en la mayoría de los casos, pero la realidad es que no es tan difícil lograr que nuestros hijos coman saludablemente. “Si mi hijo consume grandes cantidades de comida chatarra y pocas frutas y vegetales, es básicamente porque uno como padre se alimenta de la misma manera, es muy difícil que en un hogar donde hay un hábito saludable el niño se alimente mal, esto es debido a que el chico come lo que yo permito que coma, lo que yo dejo a su alcance, por ende si consume galletas, golosinas y sodas todas las tardes es porque uno las ha comprado”, afirma Ramos.

Gordito es igual que sano

Error gravísimo ese pensamiento que porque mi hijo está gordito significa que se alimenta bien y está saludable.

El momento de la comida debe ser un tiempo de disfrute de la familia, por lo que se debe evitar la televisión, los celulares y cualquier cosa que distraiga. Recordá que comer mientras se realiza otra actividad está asociado a ingerir mayor cantidad y, por lo tanto, aumentar de peso.

También debés tomar en cuenta que la actividad física es fundamental en el peso de los niños, cuanto más activo sea, hay menos probabilidades de que gane peso. Limitá las horas de juego en la computadora, tablet o equipo electrónico e incentivá a la familia a realizar deporte, ir a una plaza o salir a caminar.

La sicóloga Raitza Arroyo indica que la obesidad es una enfermedad crónica y que para que un niño sea obeso tiene que ver la relación de este con la mamá. “Si lo vemos el problema desde el punto sicológico, siempre hemos deformado esto de que pensamos que la comida es como algo que nos falta.

Por ejemplo: me falta amor y me sacio con la comida, etc.”, asegura, añadiendo que esta situación ocurre desde que los niños son bebés. Empieza a llorar y la mamá directamente le da el biberón, sin comprobar si el llanto es porque está lleno de gases, tiene fiebre u otra causa. “Desde ahí el niño va asociando que si tiene alguna dolencia o carencia lo saciará con la comida para calmarse, porque la mamá es la que se lo da, sostiene Arroyo