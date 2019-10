Rosas aventaja, pero un 25% del padrón debe votar ahora

El 75% de la votación del 8 de julio para la elección de rector en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ya fue computada. Y de ese total —que, se asegura, no llega a 37.000 votantes de 81.000 habilitados— Saúl Rosas, candidato a la reelección, conserva la ventaja con el 37% del apoyo; le sigue el exrector Alfredo Jaldín, con un 28%; 10 puntos más abajo se ubicó Waldo López (18%), que figura tercero en el cómputo general de la Corte Electoral Permanente (CEP), cuyos resultados reveló ayer por la tarde.



En esas condiciones y con la toma de la ciudad universitaria (que tuvo al candidato Miguel Cadima en medio), hoy son llamados a las urnas más de 20.000 electores de cuatro facultades diferentes. Las únicas que faltan.



Dicha cifra, según Juan Ortubé, rector actual, equivale al 25% del electorado que quedó sin poder votar la semana pasada por una serie de irregularidades, como la publicación tardía de la lista de jurados y el inicio de la votación después del mediodía en varias de las 300 mesas de sufragio.



Ortubé pidió a Cadima y a los estudiantes que abran las puertas y no causen incertidumbre sobre la elección.



Quedan por sufragar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, los docentes y universitarios de las facultades Integral del Norte (Montero) y de Ciencias Agrícolas (Vallecito) y parte de Humanidades.



Pese a la sorpresa por la votación alcanzada por Cadima, en el cómputo general ocupa el cuarto puesto (12%), con menos apoyo figuran Sergio Justiniano (3%) y Gustavo Coimbra (2%).



Tras la segunda vuelta

Rosas ratifica lo que es evidente: su ventaja. Y cree que con la votación de las facultades de hoy, su diferencia puede mejorar, pero no habla de ganar en primera vuelta. Por el contrario, el candidato de Unidos, que ya fue rector en dos oportunidades, se prepara para la segunda vuelta que se realizará este viernes.



Para ello se exhibió, en rueda de prensa, acompañado de cuatro decanos y tres vicedecanos electos, que firmaron una nota de apoyo a su fórmula, que tiene a Oswaldo Ulloa para el Vicerrectorado, una demostración de fuerza para sus oponentes.



Jaldín, por su parte, ha salido al choque con acusaciones y observaciones. Responsabilizó a la Corte Electoral Permanente por un posible fraude el viernes: subrayó que ese ente no cumplió con su obligación legal de publicar el listado oficial de jurados electorales 10 días antes de la votación, como dice la norma; acusó que por esa razón varias mesas se abrieron tres, cuatro o con más horas de atraso; dijo que más del 39% del electorado no logró votar ni votará en la primera vuelta, al margen de las facultades que hoy lo harán; y que el ausentismo perjudicó a Somos U, con Juan Carlos Paz como aspirante a vicerrector.



Aun así, Jaldín asegura que puede desbancar a Rosas del primer lugar con la votación de hoy, que irá así al balotaje y que ya ha conversado con todos los candidatos rivales de Rosas y que después de hoy madurarán los acuerdos entre los frentes.



López, tercero en el cómputo general, considera que como docente de la Facultad de Ciencias Económicas tiene grandes posibilidades de terminar como el segundo candidato a rector más votado y entrar así a la segunda vuelta, unas vez la Corte tenga resultados al 100%.

,

De la votación



Como durante casi todo el proceso electoral, la presidenta de la Corte Electoral Permanente, Miriam Guzmán de Molina, poco o nada informó sobre datos del escrutinio o de los preparativos para la votación de hoy.

Por defecto, sus colegas vocales electorales y el rector Ortubé suplieron los vacíos de información, cada cual a su turno.



Así se supo que hay 80 mesas habilitadas para sufragar, que se arrancará a las 8:00 y que se prevé tener un cómputo total de la primera vuelta a las 23:00. Jaldín pidió que, por transparencia, se sortee la lista de jurados. Algo que se hizo efectivo