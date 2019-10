Ven que falta un 'segundo tiempo' por la reelección

El presidente Evo Morales dijo que escuchó a organizaciones sociales decir que "falta un segundo tiempo", tras la derrota del "Sí" en el referendo sobre la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la reelección.



"A mi me ha sorprendido, los compañeros en La Paz, perdón en Santa Cruz que decían, hemos perdido el primer tiempo, falta el segundo tiempo, bueno, qué querrá decir eso, falta el segundo tiempo", aseveró la autoridad en un acto en Irupana.



Morales además aprovecho para "agradecer por todo el apoyo, como decían nuestros compañeros, si bien el "No" ha ganado, pero en todas las áreas rurales ha ganado el Sí. No hemos perdido una elección, solo hemos perdido una modificación de la Constitución".



La autoridad resaltó también que "somos un pueblo, una familia milenaria, con cultura, con principios, con valores, todos los sectores sociales nos hemos organizado, no solamente para una lucha sindical, una lucha comunal o social sino también para una lucha electoral. En corto tiempo hicimos mucha historia".



Evo llegó a ese municipio de los Yungas en La Paz acompañado por los ministros César Cocarico y David Choquehuanca, solo este último hizo uso de la palabra con un discurso netamente político y de denuncia sobre un intento de división de la derecha.



"Ya nos hemos levantado, se dan cuenta y nos quieren dividir. Ahora aparecen junto a ellos (...) Queremos quedarnos tiempo. Ustedes dicen hermano, queremos esto, juntos vamos a llegar, juntos", aseveró el Canciller de Morales.