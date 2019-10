Tribunal Electoral elude 'debatir' con el Gobierno

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no quiere debatir con el Gobierno y solo se apegará a sus decisiones asumidas en Sala Plena, pese a los duros calificativos que lanzó la titular de Comunicación, Marianela Paco, contra los vocales.



"Por un principio de responsabilidad institucional, no vamos a entrar a debatir nuestros fallos, nos remitimos al cumplimiento de la norma y serán las instancias pertinentes que evaluarán si estamos actuando en cumplimiento a la ley", afirmó José Luis Exeni en entrevista con radio Erbol.



La ministra dijo este miércoles: "No entendemos este comportamiento tan desequilibrado, tan poco profesional en las apreciaciones respecto al trabajo que se hace desde el ministerio de Comunicación y los medios del Estado".



Pidió, además, que se le demuestre periodísticamente dónde se está haciéndose propaganda. "Periodísticamente esta es una nota, este es un titular, es un hecho que se está reflejando", señaló a tiempo de advertir que las autoridades electorales, algunas expertas en comunicación, no saben diferenciar entre información y propaganda.



Exeni enfatizó que "el Tribunal Supremo Electoral está obrando en apego a la Constitución y las leyes (...) Tenemos plena certeza y convicción respecto a este reglamento. Nosotros nos apegamos a nuestras resoluciones y fallos, no nos corresponde debatir".



El Gobierno presentó un recurso de insconstitucionalidad contra la limitación de 15 minutos a las transmisiones de entrega de obras, mientras que el Tribunal Electoral respaldó la vigencia de la norma que rige hasta el 21 de febrero.



El vocal electoral aseveró que "estamos a la espera que el Tribunal Constitucional nos notifique y ni bien lo haga, vamos a proceder a elaborar el informe, tenemos todos los elementos técnicos y jurídicos para demostrar que el reglamento respeta el derecho a la información".