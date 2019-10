Un contador montereño gana el viaje a Disney World

Sin salir aún de la sorpresa por la noticia, Iber Méndez Pizarro (49) dijo sentirse afortunado y al mismo tiempo nervioso, pues no tenía pensado ganar el premio otorgado por EL DEBER, que consiste en un viaje para dos personas (un adulto y un menor de edad) a Disney World.



“Estoy feliz y al mismo tiempo sorprendido. Aún no le dije a mi hija que gané en el sorteo de las figuras de Disney que coleccionamos juntos”, expresó ayer por la tarde el afortunado ganador, mientras se dirigía a su domicilio.



Iber es de profesión contador, trabaja como administrador en la Caja Nacional de Salud regional Montero y tiene tres hijos: Gabriel (27), Iver (24) y Danna Angely (3). Es hincha de Blooming y actualmente está casado con Angelina Saravia.



Pensando en el viaje

El ganador de EL?DEBER aún no tiene pasaporte ni visa para viajar a Estados Unidos, pero esta situación no le quita el sueño, pues sabe que tramitar estos documentos no será una situación traumática.



Iber resultó ganador en el sorteo realizado ayer por la mañana en el edificio central de nuestra casa periodística. La actividad, fiscalizada por la Autoridad del Juego, contó con la presencia de la notaria Tanya Prada, que certificó la transparencia y la legalidad del sorteo, que además fue seguida por la atenta mirada de más de 50 personas.



El ganador recibirá, este lunes 19 a las 10:00, dos pasajes aéreos Santa Cruz-Orlando-Santa Cruz, la reservación por cinco noches en el hotel Extended Stay Americas (Orlando) y las entradas para los parques temáticos de Universal Estudios, la Isla de la Aventura y Sea World.

El viaje debe realizarse en febrero, aunque la fecha del mismo está por confirmarse