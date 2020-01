Ex de Sofía Vergara le prohibía que hable español

Medios internacionales filtraron una carta, en la que Nick Loeb, expareja de Sofia Vergara, le reprochaba a la actriz de Modern Family que hable español.

“Lo que no me gusta y no aguantaré más es el español. No, no me gusta salir contigo cuando hablas español, estemos con otras personas en la mesa o estemos solos. Prefiero salir solo. Y, para alguien que le importa tanto lo que otras personas piensen, me sorprende que te sientas bien con eso”, se lee en parte del texto.

Otra de las reglas impuestas en la pareja era que Nick no debía ir a centros nocturnos y Sofía debía dejar de gritar y regañar como lo hacía constantemente.

Para saber

Actualmente Sofía está casada con el actor Joe Manganiello (2015). En su boda lucía como una princesa que estaba viviendo su cuento de hadas, nada que ver con su antigua relación con Loeb, que duró dos años (1991-1993) y con el vive una batalla legal por los embriones congelados que crearon estando juntos.