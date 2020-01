Caen sujetos que robaban autopartes a mano armada

Dos individuos que causaban zozobra en la zona oeste de la capital cruceña robando a mano armada autopartes de vehículos parqueados, cayeron el miércoles cuando estaban por dar otro golpe, informó la Policía. Se trata de Manuel Fernando Aramayo Quispe (30) y José Luis Tordoya Quispe (25), quienes utilizaban una vagoneta Toyota Probox, color blanco, para cometer sus fechorías en horas de la madrugada, entre las 2:00 y 6:00.



A decir de Rodolfo Iporre, director de Diprove, estos individuos son autores de entre 40 y 50 robos de accesorios, como equipos de música, parlantes y todo objeto que encontraban dentro de los motorizados. Sus puntos de acción eran los barrios Equipetrol, Urbarí, Cooper, avenidas Roca y Coronado, Piraí, mercado Abasto, etc.

Condenados en juicio rápido

Los sindicados merodeaban fuera de lugares donde había fiestas. Si eran sorprendidos robando en los vehículos, no dudaban en intimidar a los afectados con tiros al aire e incluso Tordoya, instructor de artes marciales, pateaba los portones y amenazaba con golpear a las víctimas.



Los últimos casos registrados por la Policía fueron los robos en los barrios Cooper y La Madre, donde rompieron ventanillas de cuatro vehículos y se llevaron los equipos. “En mi caso, se llevaron seis parlantes, seis cornetas, dos amplificadores, dos bajos y una radio Pionner. Todo valuado en $us 2.000. Lamentablemente mis cosas no están entre las recuperadas por Diprove”, dijo Pablo A.N., a quien asaltaron el 19 de febrero en la urbanización La Madre.



El jefe de Diprove manifestó que esta banda (hay prófugos) venía operando desde hace seis o siete meses. “Hay 10 denuncias y tres de las víctimas los reconocieron. Luego de robar los artefactos les sacaban fotos y los ofrecían en venta por las redes sociales”, señaló Iporre.

Diprove fue ayer a un local de los cachivachis, donde estos sujetos, al parecer, vendieron objetos, y decomisó varios artículos de dudosa procedencia.



Tordoya y Aramayo fueron presentados ayer ante el juez Erwin Jiménez. Se sometieron a un procedimiento abreviado y recibieron sentencias de cinco y seis años de privación de libertad, respectivamente