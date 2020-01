El Gobierno y los privados buscan duplicar el turismo

La industria sin chimenea intenta fortalecerse. El Ministerio de Culturas y Turismo, las gobernaciones, los municipios y el sector privado están decididos a duplicar el turismo en el país. Con ese objetivo se reúnen en Santa Cruz en la Cumbre nacional de turismo: unificando visiones.



La falta de infraestructura caminera para llegar a los destinos paradisiacos; la falta de condiciones en los aeropuertos para recibir a los turistas, especialmente en las áreas de servicios de Migración y Aduana; y la escasa formación turística en las provincias son los temas que preocupan al sector.



Si bien el turismo generó en divisas $us 693 millones en 2015 y este año prevé $us 781 millones, la cifra es considerada insuficiente. El año pasado llegaron 1,13 millones de turistas, que representan el 3,7% del total que llega a la región, según datos del ministro del área, Marko Machicao, y del viceministro Joaquín Rodas.



En la cumbre que se desarrollará hasta hoy en la Cainco, se expone el Plan Nacional de Turismo, el trabajo de promoción que se desarrolla en el exterior del país, el turismo interno, las inversiones, estrategias y propuestas de la industria sin chimenea para el 2017 y otros temas inherentes a su desarrollo.



Machicao señaló que el turismo mueve en Bolivia $us 1.200 millones, lo que convierte a esa actividad en la cuarta de la economía, después de hidrocarburos, construcción y minería.

Aseveró que los departamentos que más movimiento turístico generan son La Paz, Potosí y Santa Cruz.



La autoridad propuso seis macrorrutas turísticas: Uyuni (Sucre y Potosí), el lago Titicaca y Tiwanaku (La Paz), las Misiones y ruta bioceánica (Santa Cruz), la ruta del vino, singanis y valles (Tarija), la Amazonia (Beni y Pando) y el trópico de Cochabamba.



Potenciamiento

Enrique Vicente, presidente a.i. de la Cainco, resaltó que es fundamental potenciar el turismo para apoyar el desarrollo económico del país.

Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, resaltó las inversiones en hotelería y gastronomía y destacó las campañas de Marca País Bolivia te espera y de la Región Santa Cruz ni te imaginás. Empero, el directivo demandó una mayor coordinación para promocionar mejor a nuestro país y sus regiones