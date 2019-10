Paco llama tramitador de 'prófugos' a Doria Medina

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, acusó al jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de ser "tramitador de asilo para prófugos de la justicia boliviana", en referencia a los abogados de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, que se encuentran en Perú.



La autoridad basó su denuncia en el acercamiento que el opositor tuvo con el presidente de la vecina nación, Pedro Pablo Kuczynski, ante la información de una solicitud de refugio, difundida a través de fotografías de una reunión de 45 minutos.



"Este señor está haciendo lobby para buscar asilo a estos señores prófugos de la justicia que han hecho toda esta trama y han complotado para un fin único, utilizando a un niño, hechos que condenamos y repudiamos", agregó Paco, en referencia al proceso judicial que afrontan Wálter Zuleta y William Sánchez.



Doria Medina, que no se encuentra en el país porque viajó al Congreso Demócrata en Estados Unidos (EEUU), dijo que cuando habló con el nuevo mandatario peruano abordó temas económicos y la causa marítima del país.



"En el país se ha demostrado el vínculo directo que han tenido en la comisión de estos delitos, en la trama montada de esa mentira y engaño en contra de nuestro país con el hecho de Zapata y el supuesto niño. Se ha demostrado que han participado miembros de Unidad Nacional", acotó la ministra, al no considerar "aislado" dicho encuentro.



Zuleta y Sánchez son investigados por la presunta presentación de un menor como si fuera el hijo de Morales y Zapata. Desde el entorno de Doria Medina se informó que se responderá a las acusaciones de Paco en su momento, al no estar en territorio nacional.