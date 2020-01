Siempre coloreó su vida. Todo el tiempo dibujó y escribió (ahora solo hace esta última acción). Durante 10 años intentó llamar la atención de Marvel, pero falló en su cometido. Su suerte cambió cuando sorpresivamente la prestigiosa editorial estadounidense de cómics lo llamó y le dijo que acudiera a una reunión. Desde entonces Brian Michael Bendis, nacido en Cleveland (Ohio), no paró y se convirtió en el guionista más importante de Marvel (y el más vendido). Gran hazaña.



Un grande accesible y sin platillos resonantes

Sin poses. Sin ego. Con una corbata lila de puntitos alrededor del cuello y una camisa azul desenfadada afuera del jean, Brian subió al escenario de la sala de teatro del Centro Boliviano Americano?(CBA). Siempre ocurrente, chistoso. Y a la vez reflexivo, como un padre que aconseja a su hijo. Conversó con sus seguidores bolivianos, obsequió cuatro ejemplares de su libro inédito, se sacó selfies, estampó firmas en poleras y papeles, atendió a todos los jóvenes al final de la charla y hasta pidió un largo “¡Hello!” en vivo para enviárselo a una de sus tres princesas hasta EEUU.



Antes de estar en el CBA, el escritor estrella de Marvel se había mezclado con los chicos de la Feria del Libro de La Paz y del Centro Cultural Simón I. Patiño cruceño. Fue una visita “fugaz, activa y placentera”. Conoció el talento de algunos dibujantes bolivianos y prometió volver.



“Solo les digo que dibujen y no se detengan”

Él mismo lo dice. Pasó de ser un completo desconocido a un grande de los cómics. Y cuando se le pregunta si se pasaría a la vereda de enfrente, tiene bien clara la película. “¿Acaso existe otra empresa como Marvel?”, bromea. Agrega: “Marvel me sacó de la nada, tengo lealtad con ellos” y confiesa: “Si tuviera que escribir sobre un personaje de DC Cómics, ese sería el Hombre elástico”.

Cuenta que hay una aparente rivalidad pública entre los escritores y dibujantes de Marvel y DC, pero que “en la realidad” todos son amigos y ninguno busca dañar al otro. Al final, “todos escriben sus propias historias de sus superhéroes”.



Su personaje favorito es Miles Morales, el hombre araña de color que forma parte de Ultimate cómics: spider-man. “Estoy orgulloso de él. Siempre quiere hacer algo por su ciudad. ¿Qué ha hecho Batman por Gótica?”, bromea. Cree que los personajes tienen vida propia:?“Tú tienes un plan sobre ellos, pero ellos tienen otro. Salen del papel y dominan la situación”.



Brian ya no dibuja más. Cuando dejó de hacerlo, revela que su carrera explotó, porque “recién empezó a llegar el dinero”. “Me encanta escribir. Es la cosa especial que tengo para crecer. Ahora solo dibujo con mis hijas en privado. Quizás algún día lo vuelva a hacer para la gente”, señala.



Se declaró feliz en Bolivia. En La Paz conoció a un joven que creó un cómic sobre las cholitas zombis y se enteró de que hay gente en EEUU interesada en apoyarlo. En Santa Cruz de la Sierra dio consejos a los jóvenes: “Solo les digo que dibujen y no se detengan. Luchen por sus sueños” y chisteó sin parar: “Es tiempo de traer de nuevo Mc Donald’s a Bolivia. Parece una pesadilla. No hay papitas (fritas) como me gustan”.



Se mostró muy indignado con las declaraciones de Donald Trump, el candidato presidencial a la Casa Blanca de EEUU. “Mi hija, de ocho años, es de Etiopía y me preguntó si se tenía que volver a su país cuando Trump sea presidente”, dijo. Quizás, en ese caso, la superheroína que debiera salvar a la pequeña sea Hillary Clinton.

“No soy político, pero soy sensible”, agregó. Para él todos los votos cuentan, tanto de los estadounidenses como los de los latinoamericanos. Y solo espera que el magnate no obtenga apoyo. Se despide con un caluroso ‘thank you’ y un apretón de manos