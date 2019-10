Normalistas marcharon 3 días para pedir cambio

Al menos 300 estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Rafael Chavez Ortíz de Portachuelo llegaron a pie a la plaza 24 de Septiembre la tarde de este miércoles, luego de tres días de caminata desde esa localidad, ubicada a 72 Km al norte de la capital.



"Fuera Melfy, Fuera Melfy" coreaban los normalistas. "Queremos la destitución definitiva de esa rectora que el Gobierno ha designado. No tiene el perfil para tan alto cargo", declaró Jorge Méndez, Presidente del Comité Cívico de Portachuelo, en la plaza central.



Agregó que "ella tiene denuncias por maltrato psicológico a los alumnos, falsificación de notas y discriminación" concluyó la autoridad cívica.



José Luís Subirana, representante de los estudiantes dijo: "Exigimos que el Ministerio de Educación cambie a la directora. Ella no cuenta con los títulos legales para ocupar este cargo".



"Esperamos ser escuchados. Seremos los forjadores de las próximas generaciones y con esta autoridad no se puede dar un buen ejemplo. No tiene ética ni moral" concluyó Subirana.



Los estudiantes normalistas de Portachuelo visitaron la Brigada Parlamentaria para presentar sus reclamos.



El Presidente del Comité Cívico de Portachuelo expone fotografías de la Rectora Melfy Parada en un paseo institucional donde aparentemente se pasó de copas. El evidente cansancio de los normalistas luego de una marcha de tres días para exigir cambio de Rector Normalistas de Portachuelo exigen el cambio de la actual Rectora Melfy Parada Normalistas ingresan a la plaza 24 de Septiembre luego de tres días de marcha desde Portachuelo Marcharon tres días heciendo un recorrido de 72 kilómetros aproximadamente desde la localidad de Portachuelo hasta la 24 de Septiembre Los normalistas ingresan a la Brigada Parlamentaria para sostener una reunión con las autoridades