Belaunde quedará libre el próximo 21 de marzo

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, afirmó que el ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio podrá quedar libre el próximo 21 de marzo, en caso de que el Ejecutivo de Perú no confirme la solicitud de extradición en su contra.



"El señor Belaunde está con detención preventiva hasta el próximo 21 de marzo, ahí el Gobierno no puede hacer nada. La detención preventiva se suspende, ya no tendrá efecto porque era por 60 días y nosotros no podremos hacer nada", explicó el titular en Palacio de Gobierno.



La autoridad explicó que hasta el próximo lunes se sabrá si es aceptada o no la apelación presentada por el empresario peruano ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). Se solicita la rectificación de la negativa a la solicitud de refugio político.



"No hemos tenido la reunión con el Procurador que llegó del Perú, entiendo que él volvió a su país, pero eso no hubiera implicado nada porque era una reunión informativa", sostuvo Moldiz respecto al arribo al país de Joel Segura, autoridad del vecino país asignada al caso.



Moldiz manifestó que Belaunde Lossio presentó ante la Conare seis expedientes voluminosos, 19 discos con información, hecho que demoró el trabajo de la Comisión de Apelación. Sin embargo, todavía se espera la solicitud de extradición.



"Bolivia ha actuado conforme a la ley, primero con la detención preventiva y luego con el trámite de la solicitud de refugio. Son tres delitos por los que han pedido su detención preventiva con fines de extradición y se fijó una detención de 60 días", acotó.



El exasesor del Gobierno de Ollanta Humala ingresó a Bolivia el primero de diciembre de la gestión pasada por Desaguadero, se trasladó a Santa Cruz y ahora permanece con detención domiciliaria en La Paz. Se lo acusa de haber causado daño económico al Estado peruano.