Cuestionan a candidata de Bolivia a organismo de derechos humanos

Un panel de expertos cuestiona en un informe la independencia de los candidatos propuestos por Bolivia y Ecuador al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas mayorías cambiarán tras la votación de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).



La publicación de este informe, impulsado por la Open Society Justice Initiative (OSJI) con el apoyo de más de 60 organizaciones de la región, responde a la falta de un foro público promovido por la OEA para analizar la idoneidad de los 11 candidatos propuestos para las 8 vacantes.



Serán renovadas cuatro de las siete plazas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras cuatro de las siete de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dos organismos claves de la OEA, que a pesar de la debilidad que acusa mantiene su prestigio en materia de derechos humanos y observación electoral.



De los 11 candidatos propuestos por los Estados miembros del organismo, los cinco expertos independientes del panel sólo ponen en duda la idoneidad de los candidatos de Bolivia y Ecuador, dos de los países que más cuestionan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto a Venezuela y otros países de la Alianza Bolivariana (ALBA).



Ecuador



Los expertos consideran en que el presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño, propuesto por su país como juez de la CorteIDH, podría enfrentar "conflictos de interés" si mantiene su puesto actual, algo sobre lo que no hay precedentes recientes, pero que no está prohibido.



"Este hecho levanta dudas tanto desde el punto de vista de la carga de trabajo que quizás le impida cumplir con sus funciones, como sobre posibles conflictos de interés", señala el informe, al que tuvo acceso Efe.



Bolivia



Los expertos tampoco dan su aprobación a la abogada y exsenadora boliviana Sandra Soriano, candidata de su país a comisionada, al considerar que podría acusar "falta de independencia e imparcialidad" dado que ha sido "una estrecha colaboradora" de Evo Morales desde que fue elegido presidente.



Otra de las razones que aducen los analistas para cuestionar su idoneidad para el cargo es que fue la única, junto con el candidato a juez de Ecuador, que se negó a contestar el cuestionario que las organizaciones enviaron a los candidatos para evaluar su conocimiento sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



Un conglomerado de organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron hace varios meses al Consejo Permanente de la OEA que convocara un espacio de diálogo con la sociedad civil para que los 11 candidatos pudieran explicar sus posiciones y responder a preguntas.



"Con su silencio y negativa implícita, la OEA se aparta del camino gradual que ha adoptado en los últimos años, dedicado a incorporar prácticas más transparentes en los procesos de selección, lo que es altamente preocupante", consideran en un manifiesto conjunto las organizaciones impulsoras del informe.



En mayo de 2013, a diferencia de lo ocurrido este año, la OEA organizó una sesión en la que los entonces candidatos a la Comisión respondieron a varias preguntas formuladas por organizaciones de la sociedad civil y delegaciones de los Estados miembros.



En el Consejo Permanente de esta semana, el primero del mandato del nuevo secretario general Luis Almagro, se refirió a esta cuestión el embajador peruano ante la OEA y expresidente del Consejo de Ministros de ese país, Juan Federico Jiménez.



"Son cuatro miembros de siete en cada una, cambian las mayorías de estas instituciones centrales de la OEA. Los once candidatos deberían venir ante el Consejo y exponer sus posturas", pidió el embajador.



"No sé cuándo perdimos la perspectiva de que vengan a informarnos de sus planteamientos. No sé por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué no estamos haciendo lo que tenemos que hacer", añadió.



Candidatos



Los candidatos a comisionados que sí tienen la aprobación del panel son Esmeralda Arosemena (Panamá), Francisco Eguiguren (Perú), Enrique Gil (Colombia), Margarette May (Jamaica) y Douglas Mendes (Trinidad y Tobago).



Los expertos también dieron su visto bueno a los candidatos a jueces de la CorteIDH Elizabeth Odio (Costa Rica), Alberto Pérez (Uruguay), Eduardo Vio (Chile) y Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina).



Los comisionados son elegidos por un mandato de cuatro años y sólo pueden optar a la reelección una vez, mientras que los jueces tienen un mandato de seis años con también una sola posibilidad de repetir en el cargo.



Los ocho nuevos miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos serán elegidos en la 45ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará los días 15 y 16 de junio en Washington, tras la renuncia de Haití a acoger la cita continental.