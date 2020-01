Maduro sustituye a cinco ministros de su Gabinete

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, modificó hoy parte de su gabinete al cambiar a los jefes de los ministerios de la Mujer, Ministerio de las Comunas, Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerios de Comunicación e Información y el de la Presidencia de la República.



La almirante en jefe Carmen Meléndez asume nuevamente la jefatura del Ministerio para la Presidencia, cargo que ya había desempeñado en 2015.



"(Jesús) Salazar irá muy pronto a nuevas responsabilidades", dijo Maduro sobre el hasta hoy jefe de esa cartera.



El Ministerio de Comunicación e Información venezolano será dirigido por Ernesto Villegas, quien estuvo a la cabeza de este ente en el año 2012 durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, y sustituirá a Luis José Marcano quien, según Maduro, "va a nuevas responsabilidades" con un "proyecto presidencial".



Por su parte, el Ministerio de la Mujer estará a cargo de la coordinadora nacional de la alianza de partidos oficialistas de Venezuela Gran Polo Patriótico (GPP), Blanca Eekhout, en sustitución de Gladys Requena.



Asimismo, la nueva jefa del Ministerio para las Comunas será Érika Farías, quien es gobernadora del estado Cojedes (centro).



"Le he pedido al pueblo de Cojedes que me la preste un ratico, porque qué tremenda labor están haciendo para los CLAP", expresó Maduro en referencia a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, un sistema de abastecimiento de alimentos del Gobierno.



En cuanto al Ministerio de Pueblos Indígenas venezolano, este ahora será dirigido por la parlamentaria oficialista Aloha Núñez, en sustitución de Clara Vidal.



"Ella es diputada igual que la almiranta, ¿qué van a hacer ustedes en esa asamblea si se auto-disolvió? si no sirve para nada", rescató el primer mandatario del país caribeño.