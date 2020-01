Trabajadores de la Red Uno cumplen un paro

Los trabajadores de la Red Uno de Bolivia, de Santa Cruz, cumplen un paro de 24 horas para exigir el cumplimiento de un laudo arbitral donde su principal demanda es el reconocimiento de horas extras y el incremento salarial.



El secretario general del sindicato, José Luis Patuy, informó de que hace un año y medio plantearon este laudo arbitral que salió favorable para los trabajadores, por lo que los propietarios fueron notificados y debieron dar cumplimiento a sus peticiones en el plazo de 48 horas, ya pasó más de una semana y no han tenido ninguna respuesta.



Esta movilización de 24 horas la están asumiendo los trabajadores más antiguos, que son alrededor de 23. Advierten que de no tener atención se irán a un paro de 48 y 72 horas.



No afecta la programación



Desde la Red Uno informaron de que el paro de los trabajadores no está afectando las actividades de esta empresa televisiva, dado que la mayoría de los trabajadores están desarrollando normalmente sus actividades.

Los trabajadores se instalaron con pancartas en el ingreso al canal