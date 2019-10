Ciencia posterga 'llegada' del fin del mundo

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Angila Ruskin, en 1972, determinó que la humanidad no podría sobrevivir más allá del año 2050, debido a la falta de alimentos y recursos derivados del crecimiento de la población.



43 años después, un grupo de académicos de la misma universidad recalculó la fecha fatídica en base a la realidad que vive el planeta Tierra, y determinó que la raza humana tiene otras cinco décadas más de supervivencia, es decir, hasta el año 2100.



Los resultados del estudio fueron publicados por la revista "Sustainability", y difundidos este viernes por "Daily Mail".



Según lo que señala este estudio, el primer cálculo no tomó en cuenta los avances de la ciencia y la tecnología, que han logrado que se prolongue la expectativa de vida de la humanidad.



"Rediseñar la economía"



El científico Aled Jones, que estuvo a la cabeza de este estudio, señaló que la sociedad tiene que "encontrar soluciones a algunos de los problemas observados en 1972", pero sobre todo aprender lecciones de lo que se ha logrado para conseguir que la humanidad siga adelante.



"La escasez global de recursos es real", aseguró Jones a la revista norteamericana "Tech Times", pero cree que no es el único problema.



"Personalmente creo que también debemos resolver la desigualdad masiva, rediseñar nuestra economía. Creo que cualquier solución que no aborde la desigualdad no podrá proporcionar la estabilidad económica que necesita el mundo", agregó.



11,2 mil millones hasta fines de siglo



Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), se espera que hasta el 2100, la fecha pronosticada por el estudio, la población de la Tierra alcance las 11.200.000.000 de personas. Los países más pobres serán los que más crezcan demográficamente.



"Esto no es una buena noticia", dijo John Bongaarts, vicepresidente del Consejo de Población de la ONU. El organismo señala que la principal preocupación es la migración campo- ciudad, que aumentará según incremente la población.



"El crecimiento de las zonas urbanas va a ser increíble", agregó Bongaarts. "La mayoría de estas personas van a terminar en los barrios marginales", lamentó.



Escasez de agua



Según datos de la Organización Mundial para la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) en 2050 dos de cada tres personas sufrirán escasez de agua, lo que hace prever una situación peor para las siguientes décadas.



El consumo excesivo, la degradación de los recursos y el impacto del cambio climático reducirá el suministro de agua a partir de 2050, advirtió la FAO en abril pasado.



En 2050 se necesitará un 60% más de alimentos para alimentar a una población, que a mediados de siglo alcanzará los 9,7 mil millones de personas. En los países en desarrollo se necesitará un 100% más de productos alimenticios básicos.