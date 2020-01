Dos muertos en multitudinario concierto de rock en Argentina

Dos hombres murieron y una mujer permanece en cuidados intensivos tras ser víctimas de una avalancha la madrugada del domingo al término de un concierto al aire libre del ídolo del rock argentino Indio Solari, al que asistieron más de 250.000 personas en la localidad de Olavarría.Los dos fallecidos ingresaron al hospital sin vida, ambos de aproximadamente 40 años, informó Germán Maroni, secretario de Salud de la ciudad de Olavarría (350 km al sudoeste), donde se realizó el recital.El funcionario precisó que asistieron "diez pacientes, dos de ellos llegaron sin vida con paro cardiorrespiratorio traumático y una joven quedó en terapia intensiva tras sufrir un paro".La fiscal Susana Alonso, a cargo de la causa en la localidad de Olavarría, confirmó que fueron dos los fallecidos, uno de lo cuales no pudo ser identificado aún porque estaba sin documentos."Había versiones de que había más muertos pero les puedo decir con absoluta veracidad que son dos los fallecidos", dijo la fiscal este domingo en rueda de prensa.El concierto se llevó a cabo en un predio al aire libre que se fue colmando desde la tarde del sábado a la espera de la salida del músico, cuyos seguidores se jactan de participar en "el pogo más grande del mundo", cuando decenas de miles de personas saltan al unísono entonando sus temas como himnos.Durante el show, Solari interrumpió varias veces para pedir calma y atención para algunos desmayados y clamó que no empujen porque veía que los espectadores que estaban frente a él estaban siendo aplastados contra el escenario.De todos modos, logró culminar el concierto donde desplegó 19 canciones, con muchos de los habituales hits.Según testimonios de asistentes, la avalancha se produjo durante la evacuación del predio con salidas que no dieron abasto y donde se formaban una suerte de embudo.Los roqueros coparon la ciudad de Olavarría, que había declarado de interés municipal al concierto y vio más que triplicar su población de 90.000 habitantes en pocas horas.Tras el desborde, las autoridades habilitaron un número telefónico para requerir información.Durante la madrugada, las redes sociales se transformaron en medio esencial para tratar de ubicar a gente perdida o tranquilizar a familiares y amigos.