Dos corrientes en Demócratas buscan presidir Asamblea

Este fin de semana debe salir humo blanco en Demócratas, donde dos corrientes buscan presidir el Legislativo regional durante el primer año de la gestión 2015-2020.



Si bien nadie quiere dar nombres de posibles candidatos a la presidencia de la Asamblea, se conoció que las figuras de Kathya Quiroga, secretaria ejecutiva departamental de Demócratas y Alcides Vargas, asambleísta reelecto que presidió este ente durante la pasada gestión, empiezan a ganar apoyo de las dos corrientes, una que sigue una línea institucionalista y otra que apuesta más por la continuidad de algunas exautoridades.



“Todos somos potenciales candidatos a ese cargo”, señaló Quiroga y agregó que la bancada de Demócratas trabajará en la búsqueda de consensos para elegir a la nueva directiva, que debe jurar el jueves de la siguientes semana.



Por otro lado, Vargas indicó que aún no hay nombres para presidir la Asamblea y, al igual que Quiroga, señaló que esta es una definición que aún no ha sido tomada, además de agregar que Costas será parte principal de estas definiciones.



Los dos asambleístas reafirmaron que los representantes indígenas, que con sus cuatro votos de apoyo le permiten a Demócratas contar con 21 de los 28 votos en esta instancia, tendrán un espacio en la directiva. Con esto el frente de Costas podrá avanzar sin inconvenientes en sus proyectos legislativos, ya que el ‘escollo’ que significó no tener dos tercios en la anterior gestión, por ahora, es solo un recuerdo.



Prioridad, el estatuto

La bancada de Demócratas, que tampoco aún ha elegido a su representante en la Asamblea, definió como tarea prioritaria la aprobación del Estatuto Autonómico, documento que ya fue adecuado a la Constitución Política del Estado en la anterior legislatura.



Además de este trabajo, que con los 21 votos con los que cuenta Demócratas se observa sin mayores contratiempos, los asambleístas tienen en agenda modificar su reglamento interno de debates para posibilitar que de forma obligatoria una semana al mes, los asambleístas suplentes sesionen.



También se han planteado dentro de las acciones inmediatas, la aprobación del régimen provincial, que pretende desconcentrar los recursos económicos a las subgobernaciones de provincia, para hacer real su capacidad de gestión. Finalmente, se espera que desde la Asamblea, se posicione una propuesta de pacto fiscal regional