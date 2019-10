Izquierda rechazará que Rajoy gobierne en España

Las dos grandes formaciones de izquierdas españolas, el socialista PSOE y el partido antiausteridad, Podemos, anunciaron este lunes que votarán "no" a un ejecutivo liderado por el conservador Mariano Rajoy, un día después de unas legislativas que dejaron un parlamento muy fragmentado.



Con 123 diputados, el conservador Partido Popular (PP) del jefe del gobierno saliente necesita apoyos para formar un nuevo ejecutivo en un parlamento de 350 diputados que deberían votar a su favor por mayoría absoluta en primera vuelta o por mayoría simple después.



El centrista Ciudadanos ya anunció que sus 40 diputados se abstendrán, por lo que el rechazo de la izquierda, que suma 159 escaños, implica matemáticamente el bloqueo de la opción conservadora.



"El PSOE le va a votar "no" al PP y a Rajoy", aseguró en rueda de prensa el portavoz socialista César Luena, cuyo partido obtuvo 90 diputados.



"Ni por activa ni por pasiva, Podemos va a permitir que el gobierno del Partido Popular, no con votos a favor ni con abstenciones", coincidió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que dio la sorpresa logrando 69 escaños en una cámara de 350.



Así quedó el parlamento español tras las elecciones de este domingo:,

