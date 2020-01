Bolivia, sin representación en la Feria de Buenos Aires

Bolivia no tendrá estand en la 43.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de este año. A pesar de las gestiones que hizo la Cámara Departamental del Libro de La Paz para hacer posible esta situación, finalmente tuvo que desistir por falta de recursos económicos para la inscripción. Estos recursos debían ser entregados por el Ministerio de Culturas de Bolivia, pero desde esta cartera nunca respondieron.

Así lo hizo conocer Tatiana Azeñas, gerenta general de la Cámara del Libro paceña: “A pesar de que desde la gestión pasada gestionamos y pedimos la firma de este convenio, lamentablemente no hemos tenido eco en nuestras demandas ni con la actual ministra (Wilma Alanoca)”.

El año pasado Bolivia asistió a esta cita literaria.

Insistencia

Azeñas indicó que insistieron y realizaron gestiones hasta el cansancio ante el Ministerio de Culturas y sus actuales autoridades, “pero la respuesta no ha sido ni positiva ni negativa porque en ningún momento nos respondieron oficialmente para indicarnos si había o no había el apoyo”.

El proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia de igual manera tenía previsto asistir a la FIL Buenos Aires, y ahora eso quedó trunco.

La ministra Wilma Alanoca hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.