La Policía aclara secuestro por deuda de $us 50.000

La Policía dio por esclarecido un caso de secuestro tras la liberación de dos personas y la captura de cuatro responsables del hecho, entre los que figuran dos hombres con antecedentes penales y una mujer de nacionalidad paraguaya.



El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, afirmó que el hecho quedó aclarado después de que la Policía tomara contacto con allegados a las víctimas y se iniciaran las pesquisas.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Ramos, informó de que el secuestro de dos personas se produjo el 4 de este mes. El plagio ocurrió en el km 10 de la carretera a Cotoca, por una deuda de $us 50.000.



Después de pesquisas se pudo descubrir que las personas secuestradas se encontraban en un inmueble ubicado en la avenida Cristo Redentor y cuarto anillo. Los agentes lograron reducir a los captores y recuperar sanos y salvos a los cautivos. No se registraron incidentes mayores que pongan en peligro la vida de las personas.

Según las investigaciones, los responsables del plagio exigían a sus víctimas la venta obligada de una propiedad en Beni para saldar la deuda de $us 50.000.



Los detenidos

Durante el operativo, la Policía capturó a Teodulio Ugarte Quinteros, a Fernando Coca Cuéllar, ambos con antecedentes penales por robo agravado; a Eduardo Aguirre Barba, exrecluso de Palmasola; y a la ciudadana paraguaya Sara Raquel Villa Duarte.



Durante la operación la Felcc se incautó de armas de fuego como un rifle de aire comprimido, un revólver calibre 22, dos pistolas calibre 45, un cuchillo, siete teléfonos celulares, así como tres vehículos (dos vagonetas y un minifurgón).



La Policía continúa con las investigaciones en busca de otras personas implicadas que están prófugas