Blas Pérez: “Me voy al final del torneo”

“Termina el campeonato y me voy, sea cual sea la situación con el nuevo directorio. Yo no estoy para pasar por lo que estamos pasando”, fueron las palabras del delantero panameño Blas Pérez, que adelantó en BNN su salida de Blooming este lunes por la noche debido a la crisis económica que atraviesa el club por la deuda de tres meses de sueldos hacia los jugadores del plantel.

“No me quedo, me voy. Yo no espero la próxima temporada. No puedo estar pasando este tipo de cosas, lo tengo decidido y me voy. No me importa si viene otra dirigencia, a mis compañeros se los hago saber”, comentó el atacante de la selección de Panamá en el programa radial BNN (Radio Uno). Al delantero le deben dos meses y tomó la decisión de marcharse cuando acabe el Apertura.

“No podemos permitir este tipo de cosas, pensé que acá era otro tipo de manejos, no era lo que esperaba de la dirigencia, ya lo tengo decidido. Volveré a mi casa y veremos qué pasa”, comentó el delantero celeste, que hablará con la dirigencia este martes para hacerles conocer su decisión de marcharse.