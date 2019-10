Se filtran fotos de Zapata en la Prefectura de Oruro

A través de las redes sociales se comenzaron a difundir, este viernes, nuevas fotografías en las que se observa a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, sonriente en lo que parecen ser oficinas públicas.



Fuentes consultadas por EL DEBER, indican de que una de las imágenes fue tomada en la gobernación de Oruro.



Allí se ve a la exgerente de la empresa china CAMC, lucir un casco de minero mientras está sentada en un escritorio; de fondo se ve una imagen del mandatario nacional y a un costado el escudo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).



La tricolor aparece a su izquierda, a su derecha el emblema del departamento de Oruro y sobre ella un cuadro del presidente Morales, muy común en las oficinas públicas. También se observa el escudo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).,

La exnovia de Evo es investigada por el uso indebido de bienes del Estado en grado de complicidad.