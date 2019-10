Tribunal niega problemas en padrón para referendo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) asegura que "no existe ninguna posibilidad de irregularidad" en el padrón ciudadano que será utilizado para el referendo del 21 de febrero, referido a la modificación de la Carta Magna para habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera a una nueva reelección.



El pronunciamiento público de esa instancia surge ante las palabras del exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, que como parte del "colectivo No es No" dijo: "la suma de las observaciones de la OEA es la auditoría. No hay ni interna ni externa, ¿por qué no quieren hacerlo?"



Según la posición del Órgano Electoral Plurinacional "ratifica con firmeza la transparencia, consistencia y confiabilidad" de los datos, frente a los "mensajes en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que, sin ningún respaldo, pretenden adjudicar “graves anomalías (al) padrón electoral y (al) sistema informático del TSE”.



Además aseguran que "se atendieron las recomendaciones pertinentes del informe de la OEA, incrementando la seguridad de las redes internas". Esa instancia emitió un informe con 84 observaciones como el mejoramiento del sistema operativo y del servidor del padrón, porque es susceptible de ataques de hackers.



El TSE explica que la consolidación de datos se realizó contrastando con bases de datos del Servicio del Registro Cívico (Sereci), del Servicio General de Identificación Personal (Segip), del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (Aps) y varias administraciones de los municipios encargadas de cementerios.



Ayer se presentó el padrón que será usado en el referendo, mismo que llega a 6.502.113 de ciudadanos, que pueden acudir a sufragar. Se depuró de las listas a 217.918 personas y se inhabilitó a 37.627 en territorio nacional y 463 en los 33 países donde sufragarán compatriotas.