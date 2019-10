Belaunde sustenta pedido de refugio en Bolivia

Martín Belaunde Lossio, exasesor electoral del presidente de Perú Ollanta Humala, se presentó este martes ante la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare), en La Paz, para sustentar su pedido de refugio, aduciendo que teme por su vida en su país de origen.



Belaunde Lossio se presentó en compañía de su abogado defensor, Jorge Valda, a las oficinas de la Cancillería. Al lugar llegó la secretaria del Conare, Jackqueline Torrico, quien fue la responsable de tomar sus argumentos, informa el diario peruano El Comercio.



“Jamás cometí delito alguno ni en el Perú ni en otro lado. Hoy en día temo por mi seguridad no solo jurídica, sino por mi vida en el Perú, por eso estoy aquí en Bolivia, tratando de demostrar que no cuento con las garantías suficientes para ser debidamente juzgado en mi país", dijo.



El empresario está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que en mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 18 meses.



Evo evita hablar de Belaunde



Este martes, el presidente Evo Morales afirmó que en un encuentro que sostuvo con el nuevo embajador de Perú en Bolivia, Luis Benjamín Chimoy Arteaga, no abordaron el tema de solicitud de refugio del empresario Martín Belaunde.



“No tocamos para nada el tema del señor Belaunde, hemos hablado de la planificación por parte de los ministerios para realizar un gabinete binacional, donde se tocarán temas como el narcotráfico, control del lago Titicaca”, dijo Morales en una conferencia de prensa.



El pasado 15 de diciembre Belaunde Lossio inició la solicitud de refugio ante la Conare de Bolivia.