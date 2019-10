Cocarico, nuevo ministro tras la crisis en el Fondo

César Cocarico, exgobernador de La Paz, es el nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras. El presidente Evo Morales tomó juramento de la nueva autoridad en un acto desarrollado en el Palacio de Gobierno de La Paz.



Cocarico reemplaza a Nemesia Achacollo, que renunció este lunes a la mañana para defenderse de las acusaciones en su contra por el caso de desvío de dinero en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Indígenas.



"Presidente Evo, el hecho que me haya convocado para colaborarle en calidad de ministro es un honor", dijo Cocarico en sus primeras palabras como el nuevo miembro del gabinete.



La autoridad aseguró que su trabajo se enfocará en uno de los principales objetivos del Gobierno, garantizar la soberanía alimentaria y el aprovechamiento de la tierra en favor de los bolivianos.



Evaluará participación de Achacollo



El nuevo ministro, tras ser posesionado, consideró, al ser entrevistado por los periodistas, que se debe evaluar el grado de participación que tuvo Achacollo en el caso del Fondo Indígena, y todo el proceso investigativo en torno a este tema.



"Yo recién estoy asumiendo y sería muy anticipado emitir criterio, pero claro, evaluaremos el proceso que se ha iniciado y también el grado de responsabilidad que hubiera tenido la exministra, compañera Achacollo".



En la misma línea que lo declarado por el presidente, señaló que los recursos del nuevo Fondo "no irán más a cuentas personales", identificando este aspecto como uno de los que provocó los problemas de corrupción, eso fue muy malo, ahora tendrán que haber cuentas institucionales, de las organizaciones",

[VIDEO] Presidente asegura que no habrá más cuoteo en el Fondo Indígena. "Evo va a decidir", afirma pic.twitter.com/BjM5rRb5bv— EL DEBER (@diarioeldeber) septiembre 1, 2015 n



Evo sobre Achacollo y el Fondo Indígena



El presidente Evo Morales centró el discurso de posesión de su nuevo ministro en el caso del Fondo Indígena, que provocó la renuncia de Nemesia Achacollo, la autoridad saliente. Reconoció varios de los errores en el manejo y lamentó el "cuoteo" que se sufrió en esta institución.



Morales señaló que en este caso, algunos malos dirigentes sobrepasaron a la exministra, y finalmente se produjo la malversación de fondos. "Pobre compañera Nemesia, qué podía hacer sola", dijo.



"Yo saludo el trabajo y el compromiso de la compañera Nemesia. Era una de los ministros y ministras que se movilizaba de día y de noche, creo que ningún ministro aguantaría. Respeto su transparencia y honestidad", agregó Morales.



El presidente aseguró que si existe alguna responsabilidad en Achacollo fue la de no "haber decidido bien" sobre el manejo de los recursos económicos del Fondo Indígena.



Problemas en el Fondo y en el INRA



El mandatario recordó que en el conocido como Fondo Indígena

existían ocho delegados de las organizaciones indígenas y solamente uno del gobierno, tema que identificó como uno de los dos principales problemas (el otro es el cuoteo).



El mandatario recordó que el nuevo Fondo tendrá un Directorio en el que los representantes gubernamentales tendrán la mayoría y que las obras solamente serán de fortalecimiento "productivo", no institucional ni de otra índole.



El presidente reveló que en dos oportunidades pidió modificar el directorio del Fondo. "Se molestaron. Tal vez no tenía cierta autoridad o fuerza para cambiar y me arrepiento", aseveró.



Aparte de las reformas en el Fondo Indígena, Morales le dijo al nuevo ministro que debe también atender "alguna denuncias" que existen en el tema del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Destacó que conoce a Cocarico "desde hace mucho".



La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, no estuvo presente en el acto de posesión de su sucesor.



César Cocarico Yana es profesor de educación física, con licenciatura en Derecho. Fue constituyente del departamento de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (2006-2007) y gobernador de este departamento (2010-2015).