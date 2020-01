García llama 'badulaque' a Tuto y él lo tilda de 'lustrabotas de Maduro'

Álvaro García Linera calificó como "badulaque" (persona informal y poco juiciosa) a Jorge Tuto Quiroga, por la supuesta "injerencia" que ejerce en la política interna de Venezuela. El opositor ofició de observador en el plebiscito sobre la constituyente que propone Nicolás Maduro.

" (Jorge) Tuto Quiroga badulaque provocador, que usa de punta de lanza y justifica las acciones intervencionistas de Estados Unidos en Venezuela", dijo en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno el vicepresidente.

La respuesta no se dejó esperar, el ex presidente tildó de "licenciado lustrabotas de Maduro" a la segunda autoridad del país, a tiempo de "agradecerle" y enfatizar que no logró el grado académico en la universidad, en entrevista con Radio Compañera.

"Tuto Quiroga es un impostor, atacaba al Presidente (Hugo) Chávez; ahora dice defender el legado de Chávez (...) Fue vicepresidente de un ex dictador y habla de dictadura;hace política abiertamente en Venezuela y dice que es dictadura", agregó García Linera.

El pasado domingo la oposición venezolana realizó una consulta popular simbólica de rechazo a la Constituyente con la participación de más de 7 millones de personas. Quiroga consideró una vergüenza que el Gobierno de Bolivia respalde la administración de Maduro.

El vicepresidente explicó que "sufrimos los conflictos que tiene Venezuela, pero los venezolanos tienen que resolver internamente".