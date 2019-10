Muere el actor George Kennedy a los 91 años

George Kennedy, ganador del Óscar por su sádico personaje en "Cool Hand Luke" (1967) y conocido por su participación en la saga humorística "The Naked Gun", falleció el domingo a los 91 años, informó este lunes su nieto, Cory Schenkel.



Kennedy murió en Boise (Estados Unidos), según especificó Schenkel a través de su página en la red social Facebook.



En "Cool Hand Luke", de Stuart Rosenberg, Kennedy hacía frente al personaje de Paul Newman dando vida al líder de los prisioneros. "Lo maravilloso de aquella cinta", recordaba Kennedy en una entrevista de 1978 citada por The Hollywood Reporter, "es que según avanzaba mi personaje, yo pasaba de ser el malo al bueno". Por ese filme, obtuvo el Óscar como mejor actor en 1968



En su carrera destacan títulos como "Spartacus" (1960), "Lonely Are the Brave" (1962), "The Sons of Katie Elder" o "The Dirty Dozen" (1967). Más tarde, accedió a mayor notoriedad por su interpretación del policía Ed Hocken en la serie de películas "Naked Gun", en 1988, 1991 y 1994, junto a Leslie Nielsen.



De 1,93 m de altuta, Kennedy interpretó habitualmente papeles de hombre duro, junto a Frank Sinatra, Cary Grant, Gregory Peck, James Stewart, Robert Mitchum o Clint Eastwood.