Bolivia recupera cuadros robados hace 13 años

El Gobierno boliviano recibió este jueves dos pinturas barrocas robadas en 2002 de un templo en Potosí, cuyo retorno al país fue gestionado por una pareja estadounidense de coleccionistas de arte.



En un acto en el Palacio de Gobierno, los cuadros Huida a Egipto y Virgen de la Candelaria, que datan de los siglos XVII y XVIII, respectivamente, fueron entregados al presidente Evo Morales por Richard y Roberta Huber, que residen en Nueva York.



Los dos cuadros fueron sustraídos de la iglesia de San Martín en 2002 junto a otros diez óleos, un delito por el que tres personas fueron condenadas a 13 años de prisión en 2005, aunque las obras no pudieron ser recuperadas entonces y figuraban en la lista de patrimonio robado de la Interpol.



La pareja estadounidense adquirió legalmente las dos pinturas en una galería de arte privada en San Pablo y pagó su restauración, que fue realizada por expertos del Museo de Brooklyn de esa ciudad.



No sabían que los cuadros eran robados



En su discurso, Richard Huber explicó que se enteraron de que los cuadros eran robados cuando preparaban una exhibición de su colección y entonces iniciaron las gestiones para devolverlos.



"No fue tan fácil devolverlos, pero con una ayuda de la Cámara de Comercio Boliviano Americana en Nueva York, y después de una agradable visita del vicepresidente (Álvaro García Linera) a nuestra casa, resolvemos los detalles y preparamos este momento", señaló.



Morales entregó a la pareja estadounidense y al presidente de la Cámara de Comercio Boliviano Americana en Nueva York, Iván Rebolledo, el reconocimiento "Vale un Potosí", por ayudar a la recuperación y repatriación del patrimonio boliviano.



El mandatario agradeció al matrimonio por devolver los cuadros y señaló que su Gobierno continuará con la política de recuperar el patrimonio y los bienes que fueron robados a Bolivia.



Los cuadros retornarán a Potosí



También anunció que las pinturas retornarán a Potosí la próxima semana, pero no al templo de donde fueron robadas, sino al museo Casa de la Moneda.



"Que me disculpe la iglesia católica, hemos decidido que estos cuadros van a volver a la Casa de la Moneda de la ciudad de Potosí porque si devolvemos a la iglesia, tal vez otra vez se pierdan", sostuvo Morales.



Recordó que en 2013 hubo un robo en el santuario de Copacabana, en la frontera con Perú, donde ladrones sustrajeron 18 joyas de las imágenes de la Virgen y el niño Jesús, de un valor incalculable.



La policía detuvo entonces a varios religiosos del templo para tratar de aclarar este caso y un año después las investigaciones establecieron que no tuvieron responsabilidad alguna en el suceso.



Morales afirmó hoy que los templos "están en manos de la iglesia católica y no pueden perderse estos bienes, hay que cuidarlos".