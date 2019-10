Familia de León denuncia plan para tenerlo preso

La familia del abogado Eduardo León denunció que existe la intención de usar chicanas legales para retenerlo en celdas hasta el lunes, día en que está citado por la Fiscalía para declarar en otro caso sobre una denuncia presentada por el Ministerio de Transparencia. Esa oficina interpuso una querella por falsedad y uso de instrumento falsificado bajo la acusaci{on de que el exabogado de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, también presa, supuestamente tramitó su título profesional usando una libreta de servicio militar que nunca se emitió legalmente.



"Nos han puesto trabas, hemos hecho lo que la jueza nos indicó. Pero, lastimosamente, ayer, de forma extremadamente curiosa, se cayó el sistema de Migración y pusieron un cartel que indicaba que no iban a procesar arraigos", aseveró a EL DEBER Graciela Mendoza, esposa del abogado León.



La mujer detalló que también solicitaron a Régimen Penitenciario que les sea otorgado un custodio, a fin de que León cumpla con su orden de detención domiciliaria, pero "nos indicaron que quedará uno libre de aquí a dos semanas, y mientras tanto Eduardo deberá permanecer en celdas judiciales". "Casi sería un mes detenido", se quejó Mendoza.



El abogado del Ministerio de Defensa, Manuel Porcel, dijo que León presentó una libreta de servicio militar falsa para obtener su titulo profesional y para habilitarse como candidato.



Por ese tema está convocado a declarar el lunes. y si es que el Ministerio Público lo considera oportuno, podría quedar nuevamente aprehendido a la espera de una nueva audiencia cautelar.



Según Graciela Mendoza, "ese es el motivo de tanta chicana. Lo quieren retener y atrapar nuevamente. Es una vendetta política, lo noté hace tiempo". "¿Cómo no hacen caso a una juez? ¿Dónde podemos recurrir? ¿A quién nos podemos quejar y pedir justicia?", reclamó.



Ratificó que la familia está convencida de que la idea es no dejarlo en libertad. "El lunes debe declarar. Pero imagínese, hacer toda esta tontería, solo por eso, ya es terrible. Si a un hombre de derecho le hacen esto, imagínese con personas que no saben ni leer ni escribir".

