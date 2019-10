Ministra de Justicia acusa a fiscal de encubrir ilegalidad

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, acusó ayer al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, por encubrir irregularidades al interior del Ministerio Público, después de que no permitieran la revisión del avance de casos de feminicidio y violación a menores que investigan distintos fiscales paceños.



Consultado, el fiscal Blanco calificó de extraña la posición asumida por la ministra Velasco porque, en su criterio, solicitar la exhibición de los cuadernos de investigación que tienen el rótulo de reserva es “complicado”.



La ministra, en compañía de algunos de sus funcionarios, inició el lunes un operativo de inspección en los ambientes del Ministerio Público de La Paz; sin embargo, tras una supuesta instrucción del fiscal Blanco fueron cerradas las puertas de las oficinas de los fiscales y no mostraron los cuadernos de investigación a la ministra Velasco que pedía revisar el avance de los procesos judiciales.



Velasco dijo, además, que Blanco encubre la mala atención de pasantes y auxiliares, el abandono de los fiscales y la indiferencia a reclamos del mundo litigante que reclama por la retardación de justicia.



Contrapunteo

En criterio de la ministra Velasco, “el fiscal departamental de La Paz estaría impidiendo que los fiscales faciliten estos cuadernos de investigación para que nosotros podamos verificar si cumplen con los plazos o no cumplen, entonces estaría encubriendo”.



Agregó que la única intención de la inspección es verificar si los fiscales cumplen con los plazos procesales en caso de feminicidios y violaciones a menores.



La autoridad de Gobierno adelantó que conversará con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que explique lo que está sucediendo en la Fiscalía de La Paz; además exige al máximo representante del Ministerio Público responder a las notas que recibe desde el Ministerio de Justicia.



Por su lado, el fiscal del departamento de La Paz prefirió no comentar sobre la posición fijada por la ministro Velasco aduciendo que ella es política y él no se quería involucrar en temas de carácter político.

Anteriormente, el fiscal Blanco había señalado que el Ministerio de Justicia no coordinó la inspección a las oficinas del Ministerio Público y agregó que en la Fiscalía de La Paz existen mecanismos de control al trabajo que realizan los fiscales