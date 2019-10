Alfonso, el hombre que murió en tres atentados

¿Cuántas veces puede morir una misma persona en diferentes ataques terroristas? Parece una pregunta ridícula, pero “Alfonso”, según apunta el diario La Vanguardia sin quererlo, ha demostrado que pueden ser varias veces. Este mexicano se encontraba entre las víctimas del accidente de EgyptAir, los tiroteados en la discoteca gay de Orlando y el atentando en el aeropuerto de Estambul. ¿Cómo es posible tanta mala suerte?



"Alfonso", tiene la "particularidad" de aparecer en los listados de fallecidos de todas estas tragedias, un hecho que al principio pasó desapercibido. Es más, su cara incluso apareció en diversos medios, como en The New York Times, que lo incluyó en un video de homenaje a las víctimas de la masacre en una discoteca gay en Orlando el pasado 12 de junio.



Ha sido tanto la viralización de la imagen de "Alfonso" que incluso en mayo la BBC ya había advertido que este hombre no era una de las víctimas que iban a bordo del avión de EgyptAir. Pero esto no quedó ahí, ya que France 24 investigó y dio con los responsables de este curioso caso. Según este medio francés, quienes comenzaron a viralizar la imagen de este sujeto en internet son un grupo de mexicanos que realizaron esta acción como venganza, ya que "Alfonso" les habría estafado con 1.000 dólares a cada uno, señala el diario El País de Uruguay.



"Este hombre solía ser mi amigo, pero él me estafó a mí y por lo menos a otras cuatro personas que conozco. Interpuse demandas civiles y criminales en su contra, pero como ninguno de los procesos legales han funcionado y él tampoco nos ha devuelto nuestro dinero, hemos decidido castigarlo y como venganza publicamos su foto en línea", dijo uno de los supuestos autores de esta viralización a France 24.



"Nuestro objetivo es arruinar su reputación. Queremos que todo el mundo reconozca su rostro", agregó.



Según agrega El País de Uruguay, la publicación francesa también contactó a la víctima, cuyo nombre verdadero no ha sido revelado. "Mi foto está en todas partes porque alguien lo inició como una broma después de una disputa legal. Nunca denuncié a la gente que hizo esto, porque en México nunca pasa nada en este tipo de casos", relató.



"Ahora, mi foto ha aparecido en varias historias que han sido ampliamente compartidas en Twitter. Contacté a varios medios de comunicación como la BBC y The New York Times y les pedí que eliminaran mi foto, pero nunca respondieron", agregó.



Como era de esperar, esta curiosa historia no ha tardado en convertirse en todo un fenómeno viral en las redes sociales. Aprovechando la teoría de que “Alfonso” es un estafador han aparecido cientos de ‘memes’ mofándose de él.