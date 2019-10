Precios de las materias primas tocaron fondo, según analistas

Los precios de las materias primas tocaron ya fondo y en lo que queda del año recuperarán parte del terreno perdido en 2014, según la firma de inversiones BullTick, que también cree que el fortalecimiento del dólar alcanzó "su clímax".



En su último boletín de análisis de previsiones, la firma de corretaje de valores y banca de inversión con sede en Miami (EEUU) asegura que los precios de las materias primas tocaron fondo en el primer trimestre y se irán recuperando conforme avanza el año.



El precio del petróleo de Texas se desplomó un 43 % en 2014 y el del cobre bajó un 22 % en el año, recordó la empresa, que calcula que el crudo (actualmente en torno a los 60 dólares el barril) se recuperará hasta los 75 dólares para final de año.



Sudamérica

Respecto a los países de Latinoamérica, los analistas aseguran que, en el caso de Venezuela, a pesar de sus continuas dificultades de flujo de efectivo, "aún no pronostican" que vaya a incurrir este año en el impago de su deuda.



Con el petróleo de Texas estabilizándose a unos 55 dólares el barril y el venezolano descontado a 52,61, "la inminente perspectiva del incumplimiento de pago de la deuda que alcanzó su clímax a principios de este año, ya fue descartada del consenso", dicen.



Sobre el crecimiento económico de Argentina, los analistas de BullTick aseguran que, pese a que el consenso del mercado "ha continuado deteriorándose" hasta una contracción del 0,5 % este año, se muestran "sustancialmente más optimistas" y creen que el Gobierno dará cuenta de una expansión anual del 1 % en todo el ejercicio.



"Mirando hacia el 2016, creemos que la economía argentina crecerá el 5% anual. Nuestro escenario más probable sigue siendo que Mauricio Macri será elegido Presidente este octubre próximo", agregan.



También en Brasil la firma financiera prevé una recuperación del crecimiento económico para 2016, así como una apreciación de los mercados de valores, asumiendo que el Gobierno asuma un "indispensable ajuste fiscal" que hagan cambiar "la bajísima confianza empresarial y nacional".



Respecto a Chile, la previsión es de una recuperación económica del 2,8 % para este año, después de la expansión económica real del 1,9 % en 2014, según sus cálculos.



"El mercado laboral chileno sigue contraído, con un peso chileno drásticamente debilitado, positivo para las exportaciones y una caída en el precio del petróleo crudo creando un impacto positivo adicional en el consumo", asegura el análisis, que prevé que la inflación se desacelere para cerrar en el 2,8 % a finales de año.



Colombia y México



De Colombia, asegura que los últimos datos están poniendo en riesgo las previsiones privadas de crecimiento del 3,7 % anual en 2015 y que las autoridades monetarias parecen estar cambiando esa expectativa por debajo del 3,5 % anual, pero prevé que el país se vea favorecido por el esperado rebote de los precios del petróleo.



Finalmente, de México el análisis estima que "ha caído sustancialmente" el optimismo en los participantes del mercado local e internacional con respecto a la situación de ese país.



"Un gobierno cada vez más impopular, junto con persistentes precios bajos del petróleo y la posibilidad de que el crecimiento no alcance las expectativas, han sustraído el entusiasmo" que había sobre México, dice la compañía financiera que, no obstante, se mantiene "muy optimista con respecto al tipo de cambio, la renta fija local y extranjera, y las acciones".