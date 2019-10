Evo pide que empresas públicas sean rentables y no subvencionadas

El presidente Evo Morales manifestó que el país vive actualmente una mejor situación económica en comparación con años anteriores y que para atender las demandas sociales de la población es necesario fortalecer la economía con empresas públicas rentables y no subvencionadas.



“Hay que fortalecer la economía, ese modelo económico, donde nuestras empresas públicas tienen que rentar al Estado y no pueden ser subvencionadas”, dijo el mandatario este viernes en Oruro.



El mandatario entregó una nueva infraestructura de la Unidad Educativa José de Sainz, que fue ejecutada dentro del programa "Bolivia cambia, Evo cumple" con una inversión de cerca de cuatro mil millones de bolivianos.



Morales pidió tener paciencia y mucho cuidado a las organizaciones sociales al momento de realizar sus demandas. “Luchemos por las reivindicaciones sectoriales y sociales, pero tomando en cuenta el desarrollo económico del país. Algunos sectores me piden demandas exageradas hasta para otros sectores”, indicó.



Según el mandatario, antes la economía nacional se exportaba y ahora se queda en Bolivia y está llega a la población en bonos y rentas. “En 2005 la renta petrolera era de 300 millones de dólares, en 2005 alcanzó a 6.000 millones de dólares, después de la nacionalización rápidamente cambió la economía nacional”, comparó.



El presidente también manifestó su deseo de que el sector minero mejore la renta que entrega la Estado. “En 2005 la renta minera de aproximadamente 60 millones de dólares y en 2014 apenas llegó a 377 millones de dólares. En el plan que tenemos el desafío es llegar cuatro mil millones de dólares”, señaló.