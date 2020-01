Blindan fondo para el agro y se desatan críticas

El Gobierno garantizó la recuperación del 100% del Fondo de Inversión Cerrado (FIC), que se creará con un capital de $us 150 millones (1% de los recursos del Sistema Integral de Pensiones, SIP), con el objetivo de beneficiar al sector agroproductivo.

Sin embargo, las repercusiones en contra del uso de los ahorros de los trabajadores surgieron ayer en vario sectores que criticaron la medida, especialmente porque el sector productivo beneficiario es considerado de alto riesgo.



“El 100% del fondo está garantizado. Son $us 150 millones del capital. Solo se perderían $us 40 millones del préstamo si ninguno de los que se prestarán pagarían ni un solo centavo ¿y cuánta probabilidad de eso existe?, preguntó el ministro de Economía, Luis Arce, ayer, cuando explicó el esquema del modelo de negocio que se aplicará para los préstamos a los medianos, pequeños y microproductores agropecuarios una vez sea reglamentado.

De las garantías

En esa dirección, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó que este fondo es parte de la diversificación de la inversión de la cartera de los fondos del SIP ($us 14.172 millones), con tres candados que garantizan su devolución.



La primera medida es que de estos $us 150 millones en el mercado de valores, $us 100 millones serán destinados a créditos y los otros $us 50 millones se van a quedar en el fondo para que puedan ser invertidos en el mercado de valores y generen rendimiento.



El segundo mecanismo de cobertura de garantía es que cuando el productor acceda a un crédito, debe tener un contrato de compraventa con un empresario agroindustrial que va a permitir que cuando ellos vendan el producto, el empresario agroindustrial va a garantizar el 30% de la devolución del crédito.

“El tercer candado son los fondos de garantía constituidos en los bancos, que no están siendo utilizados y que también van a garantizar el 30% del crédito”, según Guillén.

Tanto Arce como Guillén señalaron, por separado, que si el fondo logra los resultados esperados, en el futuro se recurrirá a los otros recursos del 5% que quedaron del Fondo anunciado ($us 558,6 millones), “para fomentar la industria, el turismo y otras áreas, con una misma figura, donde se preserve el capital”.

Se vienen las críticas



Pese al aval que le dio el presidente Evo Morales, a este esquema de uso de los recursos de los fondos de pensiones, las críticas y las dudas crecieron ayer, porque no se confía en el sector agropecuario, considerado de “alto riesgo” y porque no se le preguntó a los trabajadores que aportan para sus futuras pensiones.



“Ese préstamo del aporte de los trabajadores es de alto riesgo, porque el sector agropecuario siempre ha intentado escudarse en el factor clima. La jubilación puede encontrarse en riesgo”, dijo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, quien señaló que el tema será analizado en el ampliado nacional que se realizará mañana en Sucre.



El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Gróver Alejandro, rechazó también la medida y cuestionó el uso del dinero de los trabajadores. “Los agropecuarios no van a devolver el dinero porque van a decir que hubo una catástrofe y que les ha ido mal. Ese dinero se va a perder”, expresó.



El experto en seguridad social Iván Campero pidió realizar un estudio pormenorizado del préstamo que se pretende aplicar y recordó que el artículo 45 de la Constitución Política señala que “el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”, que obliga al Gobierno a precautelar el retorno seguro y la sostenibilidad de la inversión del dinero de los obreros.



Por su lado, el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Wilfredo Rojo, advirtió que los empresarios no se harán responsables por las deudas impagas que los pequeños y medianos agropecuarios adquieran de los fondos de pensiones. “Es responsabilidad del Gobierno a quiénes entrega el dinero, y no será responsabilidad de los empresarios", señaló Rojo