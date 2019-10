Casi 85% de argentinos cree que el caso Nisman afecta a la presidenta

Casi el 85% de la sociedad argentina cree que la muerte del fiscal Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas, afecta a la imagen de la gobernante.



El sondeo de Management & Fit para Clarin revela que 60,9 % de los encuestados opinó que la muerte de Nisman, ocurrida hace dos semanas en circunstancias aún sin esclarecer, afecta mucho a la imagen presidencial, mientras que el 23,5 % sostuvo que la afecta algo y sólo el 12,4 % consideró que no la afecta nada.



A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales argentinas, la percepción de la gestión de Fernández parece haber tocado fondo, ya que sólo es aprobada por el 25 % de la población, frente a casi un 70 % de desaprobación.



La jefa de Estado argentina tampoco ha logrado convencer a la población de que la muerte de Nisman forma parte de una conspiración, una acusación que sólo cree el 25,5 % de los argentinos, frente al 61,6 % que la rechaza.



Sin embargo, la oposición no queda mucho mejor parada y su actuación en el caso Nisman es bien valorada solo por el 23,5 % de la población, mientras que el 45,1 % opina que los opositores han tenido una actuación "regular" y el 21,6 %, mala.



Los escasos avances logrados por la investigación sobre la muerte de Nisman han aumentado la percepción generalizada de que esta quedará impune hasta el 71,8 % de los entrevistados.



El pasado 21 de enero, tres días después de que el fiscal muriese de un tiro en la cabeza, quienes creían que nunca se conocerían las causas eran el 69,3 %, un 2,5 % menos.



El sondeo, que fue realizado a 1.000 personas mediante entrevistas telefónicas el pasado 29 de enero, no especifica el margen de error.



Alberto Nisman, de 51 años, era el titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 y sigue sin resolverse.



Fue encontrado muerto en su casa de Buenos Aires en la víspera de comparecer en el Congreso para detallar la denuncia contra Fernández y algunos colaboradores por supuestamente encubrir a los presuntos autores iraníes del ataque terrorista.