Evo anuncia que Bolivia presidirá la Celac en 2017

El presidente Evo Morales afirmó que, producto de las gestiones realizadas por la Cancillería, se determinó que Bolivia asuma en 2017 la presidencia "pro tempore" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



"Ya es presidente pro tempore Ecuador y por lo tanto estará a cargo en 2015 Ecuador de la Celac y está previsto que en 2016 la República Dominicana asuma la presidencia, y casi aceptado, esperemos que no haya ninguna dificultad, en 2017 Bolivia estará asumiendo la presidencia de la Celac", detalló el mandatario en Palacio de Gobierno.



Uno de los planteamientos realizados por Morales en su estadía en Costa Rica fue que ese foro se institucionalice y tenga secretaría general y parlamento. "Yo creo que es necesario institucionalizar la Celac, que tenga un secretariado y que tenga un parlamento", declaró.



Además informó sobre la reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, con quien abordó temas de democracia y se acordó su visita en marzo próximo.



"Cualquier autoridad internacional puede visitar, viene un poco preocupado porque se cruzó su agenda y no pudo visitar en la asunción de mandato, por eso vendrá al país. No tenemos candidato para la OEA", explicó.



Recuerda el gabinete binacional con Perú



Morales aprovechó el contacto con los medios para recordar que esta gestión tendrá lugar el primer gabinete binacioanal entre Bolivia y Perú, donde se tocarán temas de integración, cooperación y lucha contra ilícitos en la frontera.