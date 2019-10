Tribunal Constitucional sin quórum por un mes

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) durante un mes no emitirá sentencias. Los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efren Choque y Mirtha Camacho viajaron a la República de China a un curso que dura un mes, dejando la Sala Plena de la institución sin quórum.



"Lamentablemente el pleno se encuentra sin quórum debido a un viaje de cuatro de los siete magistrados. Solo tres magistrados Zenón Bacarreza, Macario Lahor Cortéz y mi persona están en el Tribunal. Cuatro magistrados están en China, por un mes", informó el magistrado Oswaldo Valencia a la agencia de noticias Fides.



Los funcionarios viajaron el 15 de noviembre y se tiene previsto que retornen el 14 de diciembre. "El Tribunal se ve impedido de emitir resoluciones del Pleno prácticamente desde el 16 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Y estamos preocupados por esta situación", dijo.



Durante un mes, el TCP no emitirá sentencias en las acciones de inconstitucionalidad, no aprobará las cartas orgánicas que deben ser compatibilizadas con la Constitución Política del Estado, tampoco resolverá los casos de problemas entre la jurisdicción indígena y ordinaria. "Estos casos se deben paralizar hasta que el TCP se pronuncie en sala plena", señaló.



El Tribunal cuenta con tres salas, cada una con dos magistrados. Producto del viaje de los magistrados, la Sala Tercera se quedó sin magistrados porque Flores y Andrade viajaron para participar del curso sobre Administración Pública en China.



En esta instancia se resuelven los casos de amparos constitucionales, acciones de libertad, entre otros. Aunque la invitación era extensiva a todos los magistrados, cuatro decidieron aceptar la invitación y votaron en ese sentido en una sesión del 5 de noviembre. En cambio, los otros tres decidieron no viajar.



El magistrado Valencia cree que todos tienen derecho a una capacitación, no obstante ve con preocupación que la institución quedó sin el quórum para resolver varios temas. "Tal vez era de sopesar y evaluar la pertinencia de que viajen cuatro", añadió.



Los acompañantes



No solo viajaron los cuatro magistrados, sino que les acompañan 16 funcionarios públicos, junto a los magistrados. Aunque, según Valencia, la ausencia de los funcionarios no repercute en las tareas porque en cada sala hay funcionarios que por un mes podrían desempeñar las funciones de esos servidores públicos para que no se genere ningún problema.



Admisión de causas



La Comisión de Admisión funciona con tres magistrados, uno por Sala: Valencia en la presidencia, Flores y Choque. Con el viaje de los magistrados, esta instancia también quedó sin quórum. Sin embargo, a pedido de Valencia, se habilitó a Cortez. Mientras exista acuerdo para admitir un caso, no hay problema, cuenta el presidente; no obstante la dificultad se puede presentar cuando haya discrepancias.



El magistrado fue consultado sobre la labor del TCP a propósito de las quejas que existen en los gobiernos municipales que reclaman por la dilatación en la aprobación de sus cartas orgánicas, o en los casos de conflictos de jurisdicción, al lamentar que por ahora hay dificultades por la ausencia de sus colegas. Más aún porque en diciembre también se prevé un receso de fin de año.



Paralización del trabajo



Algunas de las sentencias que el TCP no podrá emitir están relacionadas a las acciones de inconstitucionalidad, la constitucionalidad de las cartas orgánicas los casos de sobre la jurisdicción indígena y ordinaria y otros.