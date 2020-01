La feria y expositores invierten casi $us 1,6 millones en mejoras

La Fexpocruz -organizadora de la feria multisectorial Expocruz- y expositores desafían la desaceleración de la economía nacional e invierten casi $us 1,6 millones en la renovación y el ‘maquillaje’ de sus áreas de exposición. La muestra será del 16 al 25 de este mes y contará con 2.350 expositores de 23 países.



El sector automotriz es el que muestra mayor dinamismo en lo que toca a mejora de espacios de exposición en áreas externas. Carrera Motors duplicó el área de exhibición e invirtió $us 100.000 en un stands que construyó de cero y donde lucirá la última versión de las camionetas FIAT Strada Working, Strada Trekking, Adventure y Fullback.



Desde Autokorp, que distribuye Great Wall, informaron de que este año invirtieron $us 70.000 en los dos stands donde promocionarán las vagonetas de lujo Haval y los nuevos modelos de las camionetas Wingle.

Hansa presentará la gama de autos, vagonetas y camionetas modelos 2017 de las marcas Volkswagen y Audi en un espacio en el que invirtió $us 40.000.



Autobol-Honda desembolsó este año $us 35.000 para el mantenimiento y retoque de la infraestructura donde ofertará los últimos Honda HR-V LX 4x2, la Honda Pilot, la Honda CR-V y el automóvil Civic versión 2016.

Desde Toyosa indicaron que el grupo Saavedra mantendrá el stand de Toyota en la calle Bibosi y, en el área que abarca una manzana, marcará presencia con las marcas Lexus, Hino, maquinaria Volvo y Yamaha.

Nibol renovó el área donde exhibirá la gama completa de la nueva generación de vehículos Nissan y habilitará puntos de realidad virtual donde los visitantes podrán hacer un test drive.



Desde Imcruz, el gerente general, Gabriel Dávalos, manifestó que este año lucirán las nuevas versiones de las marcas Suzuki, JAC Motors, Chevrolet, Geely, Renault, Changan y Mazda. Como novedad, lanzará el nuevo Chevrolet Camaro.



Autosud mostrará un stand renovado diseñado acorde con los lineamientos de la casa matriz, Kia Motors Corporation.



Industrias cerámicas

Gladymar y Faboce, del sector cerámico, también innovaron e invirtieron en sus salones donde exhibirán su oferta industrial.

Fuentes de la empresa que trabaja para Gladymar revelaron que se invierte $us 80.000 en el showroom, donde mostrarán la nueva línea de porcelanatos y materiales importados.



Mauricio García, gerente del área de diseño e infraestructura de Faboce, dijo que este año lanzarán la nueva colección de Faboce y de los dos aliados estratégicos, Keraben (España) y Tonino Lamborghini (Italia).

Han invertido $us 200.000 en un stand construido bajo estándares de calidad europea y anuncian ofertas especiales.



Presencia estatal

Este año, el Ministerio de Hidrocarburos tendrá un área de exposición externa -detrás de la cooperativa Saguapac- en la que invierte $us 70.000, según fuentes de Innova Industria Publicitaria, que construye el stand.



El Ministerio promocionará a Bolivia como corazón energético; ENDE, el sistema eólico, los paneles solares y energías limpias; y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, sus proyectos.



Inversión de organizadores

Según el gerente general de Fexpocruz, Mario Herrera, este año se invirtieron $us 900.000 en cambio de cubierta e instalación de equipos de climatización en los pabellones Bolivia, Venezuela y EEUU, en ampliación y equipamiento de la cocina del centro de convenciones, en nuevas oficinas administrativas y en importación de paneles para optimizar las áreas internas de exposición.



Sobre los trabajos en la feria, según Herrera, registran un 70% de avance físico y está seguro de que el ‘ejército’ de 4.500 jornaleros que trabajan, en tres turnos, terminarán las obras el jueves.

Este año participarán 2.350 expositores de 23 países, entre nacionales y foráneos. Argentina, con 300 empresas, es el país con mayor presencia de expositores, y Holanda y la India afianzan su participación en Expocruz.



En el patio de comidas destaca la incursión de la franquicia de pizzas estadounidense Papa John"s, que este año competirá con los 22 restaurantes que también atenderán en este punto.

Este lunes, Fexpocruz habilitará dos boleterías para vender entradas. Para mayores vale Bs 50 y los menores pagan Bs 25. Este viernes rige el 2x1.



Banco Ganadero, como principal patrocinador, invertirá cerca de $us 100.000 en la Fexpo