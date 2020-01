Gobierno enviará más gas a Argentina por invierno

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró ayer que el abastecimiento de gas natural al mercado interno es prioritario para el Gobierno y que el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, solo busca hacer política con declaraciones irresponsables que buscan justificar la compra de gas que hará su país a Chile. Empero, el hombre fuerte del área energética anunció el envío de más gas a ese mercado en los próximos días debido a la ola invernal en esa nación.



Sin precisar los volúmenes que enviará a ese mercado, Sánchez justificó la disminución de los volúmenes a ese país, debido a que el mercado interno creció bastante.

Durante una entrevista en el programa El pueblo es noticia, Sánchez dijo que en poco más de 10 años el mercado interno experimentó gran crecimiento y actualmente está constituido por "3,5 millones de personas con redes de gas domiciliario y 400.000 vehículos convertidos a gas, ambos con costo cero".



Insistió que en el orden de prioridad de mercados, el nacional es primero y los mercados de Brasil, Argentina y otros que se puedan consolidar en el futuro "son mercados secundarios; hoy nuestro principal mercado es Bolivia".



Además desvirtuó las declaraciones del diplomático argentino Normando Álvarez, y aseguró que "ha sido irresponsable, porque el momento en que hace las declaraciones, ese mismo día se informa del acuerdo de compra a Chile, lo que muestra que el embajador solo justifica esa compra".



Reiteró que en los últimos cuatro meses la conciliación con el mercado argentino es mensual "y hemos cumplido al 100%, de ahora en adelante los volúmenes crecerán por el invierno, porque se han hecho las inversiones, se han aumentado reservas y producción y se tiene que cumplir".

Sánchez, se comprometió a entregar hasta esta jornada el cronograma de envíos de gas.

Crítica a analistas

Sánchez, también salió al paso de las críticas de algunos analistas y aseguró que para el Gobierno "el mercado interno del gas es prioritario y casi ha igualado al mercado argentino" y se constituye en un mercado alternativo.



Lamentó que los expertos estén más preocupados por la seguridad energética de Argentina que por el consumo interno de Bolivia e informó que el mercado interno ha pasado de 4 a 5 MMm3/d en 2005, a 16 millones.

Más volúmenes

El embajador de Argentina, Normando Álvarez, reveló que en reunión sostenida con el ministro Sánchez se aclararon varios aspectos referidos a la relación contractual energética entre ambos países, y se expusieron las razones por las que su país decidió comprar gas a Chile durante el invierno, el más alto de consumo del año.



El presidente de Enarsa, Hugo Balboa, mostró los cálculos del Gobierno con respecto al suministro para este invierno. Se desprende que el país gastará $us 1.689 millones entre junio y agosto de este año ($us 317 millones de Bolivia, $us 324,8 millones en gas licuado que llegará al puerto de Bahía Blanca, otros $us 342 millones de gas que desembarcará en Escobar y $us 82 millones de gas importado de Chile, que el año pasado generó cierta polémica).



El analista Álvaro Ríos recordó que en el tema de Argentina, no es que ha habido incumplimiento por parte de Bolivia en 2017. “Lo que Argentina necesita saber con exactitud es si Bolivia podrá tener los máximos volúmenes de gas establecidos para el invierno de este 2017 y que rondan los 21 MMm3/d. Argentina, en invierno, tiene un pico de casi 50 millones de demanda de gas, y cumpla o no Bolivia, necesitará importar GNL de Chile”.