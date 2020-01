Gutiérrez traerá un ‘pura sangre’

El piloto cruceño Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig, en septiembre tendrá la mejor máquina para competiciones de rallys de Bolivia. Compró un auto Skoda Fabia R5, fabricado en República Checa. A diferencia de los otros autos, este fue creado netamenta para competir, por lo que se lo denomina ‘pura sangre’, por no tener partes adaptadas.

Gutiérrez tiene previsto levantar polvo con su nueva máquina en el rally de Montero, en la sexta fecha departamental a disputarse del 27 al 29 de octubre. El Skoda es homologado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y lleva un motor turbo de 1.600 cc, por lo que desarrolla gran velocidad en cuestión de segundos.

Este vehículo de élite tiene un peso de 1.230 kilogramos, la maestría de este bólido no son las rectas, pero sí las curvas. Este punto resulta muy beneficioso, ya que en las rutas todo suma para poder tomar la delantera. También cuenta con tracción integral (4x4) y una caja de cambio de cinco velocidades.

“No es un auto de calle adaptado para correr, sino que se trata de un vehículo nacido para competición”, indicó Gutiérrez. El Fabia R5 es un modelo de éxito que cosecha innumerables premios en las carreras por todo el mundo, especialmente de Asia y Europa. En Sudamérica existen muy pocos y los contados vehículos están en Paraguay.

Este coche saca ventaja en las curvas debido a que su eje delantero y trasero garantizan un mejor agarre, ayudado con la tracción en las cuatro ruedas, que le permiten mantenerse pegado al suelo.

Gutiérrez ha venido corriendo los rallys y las pruebas del campeonato Sudamericano y algunos departamentales en un Bugies. El piloto cruceño explicó que no puede competir en los nacionales debido a que no cuenta con el tiempo suficiente por su trabajo. Sin embargo, no descarta apostar más fuerte el año que viene en la modalidad rally.

Competirá en la categoría R5, que ya fue avalada por la Federación Boliviana de Automovilismo (Febad). Esta se ubica por arriba de la categoría RC2N, donde compiten pilotos como Eduardo ‘Happy’ Peredo y Roberto Saba, y también por encima de la ‘Proto’, donde se ubica Marquito Bulacia Wilkinson.

La primera semana de septiembre, Rodrigo viajará a República Checa para recibir personalmente el Fabia R5. Luego lo embarcará por el puerto de Rotterdam, de Holanda, para que llegue a Arica, Chile, y luego sea trasladado hasta nuestro país.

El primer coche Fabia R5 en Sudamérica fue del piloto paraguayo Gustavo Saba, en 2015. Desde entonces el bólido mostró su alta capacidad cautivando a más de un competidor. Sin embargo, por el alto costo monetario de este son contados los que pueden tenerlo.

Atención especializada

Como era de esperarse, contar con un vehículo de élite demanda un mantenimiento técnico a cargo de expertos, por lo que el Fabia R5 de Gutiérrez, durante los primeros meses, será tratado con ingenieros de la fábrica y algunos mecánicos paraguayos, ya que estos últimos tienen una vasta experiencia en este tipo de coches.

Sin embargo, el piloto cruceño explicó que mecánicos bolivianos serán instruidos para que a mediano plazo puedan realizar ellos mismos el mantenimiento del vehículo sin necesidad de que haya gente del exterior supervisándolos.

Apuesta fuerte en la modalidad Cross Country

Rodrigo Gutiérrez está enfocado este año a participar en pruebas de la modalidad cross country, por lo que largará en todas las competencias del Sudamericano a bordo de su Toyota Hilux T3, preparada por Jatón Racing.

En abril de este año hizo una buena participación en la primera fecha. Demostró su destreza al volante en Argentina, en la exigente carrera Ruta 40 Sur.

Gutiérrez confirmó que irá a la segunda fecha, del Desafío Guaraní, a correrse del 19 al 23 de julio en Paraguay. Su navegante para las competiciones que tiene durante el año es el croata Tommy Gladik.

El piloto nacional tendrá la oportunidad de definir el campeonato en su tierra, ya que la última fecha del Codasur será en Bolivia, del 19 al 22 de octubre. A esta carrera se la denomina Desafío Chaco.

Confía en poder volver a destacar en el Dakar 2018

Sabe que no será fácil, pero tiene confianza en volver a repetir la buena actuación que tuvo en el Dakar 2017, donde terminó en el puesto 16, siendo el mejor boliviano en la prueba automovilística del mundo.

La próxima versión apunta a volver a ocupar la misma casilla, pese a que será más complicado por el aumento de las etapas con dunas, ya que la versión 2018 del Dakar pasará por el desierto de Perú.

“Las dunas no son mi fuerte. Estoy pensando en igualar la posición, tomando en cuenta que es una vara bastante alta, por lo que repetirlo sería un logro”, dijo Gutiérrez. Además, agregó que competirá con la misma camioneta de este año, debido a su eje rígido favorable para las zonas de arena. También volverá a elegir como su navegante al español Joan Rubí.