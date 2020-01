Evo advierte con invitar organismos para ver Silala

El presidente Evo Morales advirtió con invitar a organismos internacionales, como Nacionales Unidas e incluso, si es posible, a la misma Corte Internacional de la Justicia (CIJ), para que verifiquen los manantiales de Silala, si es que las autoridades chilenas no aceptan su llamado para que se constituyan en el lugar donde se origina ese recurso hídrico.



Morales hizo ese anuncio al momento de confirmar que la invitación a las autoridades chilenas ya fue oficializada mediante la Cancillería boliviana para que constaten el origen de las aguas del Silala en el territorio boliviano.



“Pero si la presidenta (Michelle Bachelet) u otras autoridades de Chile no nos aceptan esta invitación, tienen derecho, no están obligadas, pero (nosotros) vamos a invitar a autoridades, a organismos internacionales, a Naciones Unidas, no sé si corresponde pero podemos invitar (incluso) a la misma Corte Internacional de la Justicia”, aseveró.