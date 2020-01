Bolivia tiene margen de crecimiento de dos años, de acuerdo con el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su representante en Bolivia, Alejandro Melandri, afirmó que Bolivia tiene una proyección de crecimiento de dos años por la estabilidad que alcanzó el precio del petróleo, espacio que permitirá trabajar y planificar cómodamente.para la ejecución de un paquete de proyectos.A pesar de la variación de los precios de los commodities, Melandri dijo que. “La caída libre de los precios del petróleo y los commodities atado a los hidrocarburos hace algo más de un año se ha contenido, ahora hay un escenario de estabilidad de los precios y no es de precios muy bajos, lo que le da la capacidad de proyectar”.Melandri explicó que los números están evidenciando la resiliencia y la capacidad de la economía de Bolivia para sobrellevar un impacto dramáticamente fuerte de la variación de los precios de los commodities, y que, sin embargo recomendó no pronosticar más allá de los dos años por la variación de las condiciones internacionales.“Pero todavía el mercado de analistas ve enBolivia una proyección de crecimiento estos dos años y, ply otras multilaterales que le darán a Bolivia, por lo tanto creo que en un horizonte de dos años no deberíamos hacer adivinanzas, más allá de eso da un espacio muy confiable para seguir trabajando en Bolivia”, señaló.