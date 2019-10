Belaunde no nombró a Moldiz entre las personas que lo extorsionaron

El peruano Martín Belaunde, en su declaración ante fiscales bolivianos en Perú este lunes 18 de septiembre, no mencionó al exministro Hugo Moldiz entre las personas que lo extorsionaron cuando buscaba refugio en el país, como publicó este medio por error.



Entre las autoridades que sí le pidieron dinero para que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) lo beneficie con un fallo, el exasesor del presidente peruano Ollanata Humala acusó a al exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) de La Paz, Ramiro López.



"Después de obtener el rechazo de primera instancia apelamos a la segunda instancia (...) me comentó mi abogado que conocidos de él y a través de abogados y funcionarios de CONARE le habrían pedido dinero para que la solicitud de refugio sea aprobada, al final la resolución salió en contra pero mi abogado comentó que sí entregó una cantidad importante", dijo Belaunde, según el registro de su declaración.

En junio, el abogado de Belaunde, Jorge Valda, mencionó a Hugo Moldiz como parte de una sucesión de supuestos sobornos de su defendido. Pero el mismo Valda aclaró esta situación, 72 horas después de la fuga de Belaunde, mediante un comunicado en la que dijo que no conocía ni tuvo contacto con el exministro y menos que haya pedido algún pago.



El exministro Hugo Moldiz explicó a EL DEBER que los hechos ocurrieron en dos tiempos jurídicos y políticos distintos. El primero fue a los pocos días de la fuga de Belaunde, cuando el abogado Melgar dijo que Moldiz había enviado a alguien a pedir una suma de dinero.



La versión digital de EL DEBER publicó este lunes por error las primeras declaraciones del abogado Valda. Pero esas declaraciones ya habían sido desmentidas por el propio Valda días después de ser publicadas por los medios.



Efectivamente, Jorge Valda emitió un comunicado en menos de 72 horas que envió a los medios de comunicación, en la que negaba que conocía a Moldiz, que hubiera tenido contacto y que le hubiera pedido dinero. Esto ocurrió en las primeras semanas de junio.



En segundo tiempo jurídico, están las declaraciones de Belaunde ante una comisión de fiscales, en la que el peruano no hace ninguna referencia negativa al exministro, dijo.



"Más bien me cita en dos momentos en las que uno puede interpretar a la dureza con la que yo enfrenté el caso y eso fue aprovechado por Ramiro López para pedirle dinero", dijo.



El exministro indicó que se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales tras las acusaciones en su contra y así todo quedó claro.



Declaración de Belaunde ante fiscales bolivianos



Indagado sobre si hubo pagos para funcionarios de Migración, el peruano en su declaración del lunes ante los fiscales ratificó: "Yo no he ordenado ningún pago a funcionarios de migraciones, sólo mencioné que hubo pago por parte del Dr. Valda a un funcionario de CONARE en la segunda instancia".



En su declaración para obtener un juicio abreviado, Jorge Valda aseveró que hubo pagos para tres miembros de la Conare: Elba Terceros, del Ministerio de Gobierno; el exviceministro de Justicia, Gabriel Machicado; y su sucesor Diego Jiménez.



Valda aseveró que entregó 50.000 dólares al abogado Ricardo Salazar, quien se comunicó con él diciendo que Terceros podía dar su voto a cambio de ese monto.



En cuanto a Machicao, Valda sostuvo que mediante el abogado Adolfo "Fito" Luna Orozco, se contactó el entonces Viceministro y se pagó 50 mil dólares a la esposa del mismo.



Sobre Jiménez, Valda narró que el mismo Belaunde se reunió con él y le había entregado 50.000 dólares. Agregó que incluso el peruano lo llamaba por su nombre de pila: Diego.



Caso Belaunde



Belaunde ingresó a Bolivia en diciembre de 2014, denunciando persecución política en su país, donde pesaba sobre él un orden de detención preventiva por cargos de corrupción.



Pidió refugió, pero la Conare se lo rechazó en una primera instancia. Según su declaración, fue en ese momento en que su abogado, Jorge Valda, le habló sobre la posibilidad de pagar para que la Conare, en una segunda instancia, le otorgue el refugio.