... cara a cara

en medio de una enorme expectativa mundial, de grandes temores y de tensiones que se entremezclan también con la ilusión de cambio en los millones de votantes que apoyaron a Donald Trump. La asunción del magnate estadounidense llega precedida de mucha polémica, tal como ocurrió cuando este outsider de la política americana anunció hace más de un año su intención de candidatear a la Casa Blanca. Trump ha superado muchos escollos para llegar donde llega hoy, lo que no deja de ser meritorio. Sorteó desde la resistencia en el seno de su partido hasta el rechazo en la campaña de disputa del voto con Hillary Clinton. Si le ha faltado prudencia y sensatez en sus actuaciones políticas, le ha sobrado osadía y perseverancia para pelear el poder, nada menos que de la primera potencia mundial. El rechazo a su estilo de liderazgo rodea el mismo marco del acto de su posesión, con ausencias notables y con anunciadas protestas. Pero la democracia es democracia y el voto de millones le permitió un ascenso vertiginoso e inusual. El fenómeno Trump se instala en la silla presidencial y deseamos que lo acompañe la sensatez, no solo por el bien de su país, sino también por la convivencia planetaria.de algunos ministros es uno de los argumentos del presidente para un reajuste de su gabinete. Sin embargo, se dijo ayer que la necesidad de que “descansen” los puede conducir a algunos cargos diplomáticos, donde también se debería tener funcionarios muy trabajadores, pero sobre todo formados para esas funciones tan relevantes. Por eso no es atinado concluir o decidir que pasen del desgaste ministerial al servicio exterior, en el que deberían trabajar profesionales de la carrera diplomática.