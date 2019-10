Amalia Pando oficializa su salida de la red Erbol

Con una ranchera como fondo musical y fiel a su estilo, la destacada periodista Amalia Pando oficializó su salida de la red Erbol, tal como anticipó EL DEBER el pasado sábado, tras haber consultado a tres fuentes de esa casa radial.



"Les debo una explicación, que será política, de porque me voy de Erbol y lo que sí les puedo confirmar es que me voy, pero recién el 31", dijo durante la parte final de su programa "La mañana en directo" de esta jornada.



La comunicadora dijo que "seguro el Gobierno se alegrará" por su salida y aclaró que primero tomará las vacaciones que le corresponden por Ley, luego retornará los micrófonos de ese medio de comunicación hasta el último día de agosto.



"Una buena para el Gobierno, me voy. Una mala para el gobierno, no me voy todavía. Dejaré Erbol el 31 de agosto", agregó, anticipando que a su retorno de su descanso contará las razones por las que deja la emisora en la que estuvo casi ocho años.



Inmediatamente las redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo a la periodista, con una trayectoria profesional de 35 años. Incluso la también comunicadora Mery Vaca postuló a Pando como Premio Nacional de Periodismo 2015.



En su columna de opinión, María Galindo escribió que "Ella (Amalia) ha venido resistiendo años regalándonos su claridad, su agudeza, su capacidad de síntesis y su personalidad".



Hace algunos meses se conoció que el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, le inició un proceso por racismo, debido a una declaración que el coronel Germán Cardona realizó al aire y aludió a autoridades nacionales.



