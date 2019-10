Colonos marcharán 5 días para poder chaquear

Colonizadores de la Central Unión de Comunidades Interculturales del municipio de Concepción (Santa Cruz) anunciaron el inicio de una marcha desde este miércoles porque la Alcaldía de Concepción sacó una Ordenanza Municipal que les prohíbe chaquear y tumbar árboles.



Según secretario General, Bernardino Choque, ellos necesitan preparar la tierra para el cultivo, pero ahora no pueden hacerlo, por lo que resolvieron movilizarse para revertir la normativa a su favor.



Adelantó que al menos 600 personas caminarán hasta Concepción, en un lapso de 5 días aproximadamente. Añadió que en caso de no ser atendidas sus demandas iniciarán un bloqueo de caminos.



“Sacaron una Ordenanza Municipal que a nosotros, a las comunidades asentadas con Resolución, nos priva el derecho de trabajar (…) no nos permite trabajar porque la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra) con los permisos de chaqueos nos rebota, no nos permiten chaquear, ni tumbar un árbol y con eso nos privan el derecho a trabajar para los productos alimentarios”, declaró Choque a la red Erbol.



El sector, que está afiliado a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), demanda también que les entreguen su Personería Jurídica y la conclusión de carreteras en esa región.