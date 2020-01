Hijos tienen obligación de dar asistencia a sus padres

El diputado Lino Cárdenas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo ayer que el Código de Familia, vigente en el país, obliga a los hijos a dar una asistencia económica a sus padres, en ciertas circunstancias, y establece cárcel de seis meses para quienes incumplan esa disposición.

“Al igual que los hijos pueden pedir asistencia, de la misma forma los padres que se encuentran en situación de necesidad, que no puedan valerse por sí mismos o sean mayores de 65 años, pueden solicitar mediante un juez que se le pase una asistencia familiar, que tiene que ser en proporción a sus necesidades y a quien puede darle esa asistencia”, indicó a los periodistas.

Manifestó que en caso de no cumplirse con dicha norma, la sanción será la privación de libertad de la persona por un máximo de seis meses, extremo que puede ser cambiado, pues en el país no existe cárcel por ese tiempo.

“Ahí puede hacer un compromiso de pago que deberá cumplirse en un plazo de tres meses, de lo contrario puede volver a la cárcel”, agregó.

Procedimiento

Cárdenas explicó que esa disposición se encuentra en el artículo 33, referido a los deberes de los hijos, y en el inciso d) del Código de Familia, promulgada en 2014, que indica que los hijos deben "prestar asistencia a su madre, padre o ambos, y ascendientes, cuando se hallen en situación de necesidad y no estén en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia".

Mencionó que para obtener dicha asistencia se debe seguir un procedimiento, es decir, presentar una demanda ante el juez de familia, para que luego esa autoridad notifique en cinco días y en 10 días cite a audiencia, para que ahí se defina el monto económico de la asistencia que se entregará.

El legislador recordó que, según la norma, el monto de dicha asistencia no será menor al 20% del salario mínimo.

Desconocimiento



“Es importante que se conozca esto, sobre todo porque solo se han conocido pocos casos de la asistencia a padres, en Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, donde vimos que hay voluntad, pero antes de ir a un juez se puede acudir a la Defensoría del Adulto Mayor de su municipio para que lo ayuden, y si no funciona este mecanismo, acudir a un juez", manifestó.



Recordó que esta medida fue incluida en el Código de Familia porque se observó casos extremos de desatención a los padres, pero lamentó que este punto de la norma no haya sido socializado ni difundido por los medios de comunicación, porque apenas se registraron alrededor de tres casos en estos dos años de vigencia de la norma.



Añadió que lo importante es que la población conozca el tema e indicó que existen situaciones críticas en las que hay padres que son ultrajados o despojados de sus inmuebles y no son atendidos por sus hijos, por lo que esas personas creen que no tienen a alguien que los ampare.