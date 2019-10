Lula, candidato para elecciones de 2018

El popular ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) dijo ayer que está dispuesto a ser candidato en 2018 para evitar que el izquierdista Partido de los Trabajadores salga del poder.



“Si la oposición cree que va a ganar, que no tendrá disputa, y que el PT está acabado, puede estar segura de lo siguiente: si fuese necesario, voy a la disputa y voy a trabajar para que la oposición no gane las elecciones", afirmó Lula, que viajó a Minas Gerais para participar de actividades con sindicatos y otras organizaciones sociales.



Lula abandonó el poder en 2010 con un impresionante 80% de popularidad gracias a sus ambiciosos programas sociales, que sacaron de la pobreza a unos 40 millones de personas. La economía creció ese año un 7,5%.



En 2015 el gobernante PT inauguró su decimotercer año de Gobierno con dificultades para la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, que asumió en enero su segundo mandato y pese a que fue reelecta con un 52% de los votos, hoy su gestión es aprobada por solo un 8% de la población. Una encuesta de Ibope dice que Lula perdería ante Aecio Neves en 2018.