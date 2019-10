Concejo define derogar la norma del impuestazo

Tras las protestas de los vecinos ante el incremento en los impuestos para bienes inmuebles, el pasado viernes en la plaza 24 de Septiembre, la Alcaldía dio marcha atrás con la medida y el Concejo derogará la ley que la faculta.



El Concejo municipal sesionará en la Subalcaldía del distrito 4, detrás del Club Hípico, a las 8:30, para derogar la norma y dar marcha atrás al incremento en el impuestos de inmuebles, informó la oficina de prensa del Concejo.



La determinación de anular la medida fue dictada por el alcalde Percy Fernández, quien se dirigió a la población el sábado a través de un video que se difundió por las redes sociales en el que afirma que no habrá impuestazo.



“El tema de los impuestos no va con nosotros, nació muerto. Voy a solicitar al Concejo que anule este alza; el alcalde de Santa Cruz está con el pueblo, estoy para defenderlos a ustedes", afirmó Fernández.



La presidenta del Concejo Municipal de Santa cruz de la Sierra, Angélica Sosa anunció que este lunes, en sesión, se anulará la ley de re categorización que autorizó el alza en los impuestos a los bienes inmuebles en la capital cruceña por no haber sido socializada de forma adecuada en el municipio.



“Este lunes en sesión se abrogará la ley para preservar la economía de los vecinos de Santa Cruz esa es la filosofía de nuestro querido alcalde Percy Fernández y esperemos que los once concejales aprobemos de manera unánime la derogación”, indicó.



La presidenta del Concejo señaló que el incremento de impuesto fue aprobado durante la gestión de la alcaldesa interina, Desirée Bravo, ya que el ahora alcalde, Percy Fernández, había renunciado para postularse al sillón municipal para la gestión 2015-2020.